В PS Store началась распродажа с двойными скидками для владельцев подписки

В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до четвёртого марта 02:00 по Киеву.
По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.
Напомним, что параллельно в PS Store также проходит акция "Хиты Японии", в рамках которой можно выгодно купить игры от издателей из страны восходящего солнца. На скидки ушли такие тайтлы, как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Dark Souls III, Ace Combat 7: Skies Unknown и многое другое.
Интересные предложения:
- No Man's Sky — 1124 грн или 843 грн с PS Plus (вместо 1499 грн)
- God of War — 411 грн или 309 грн с PS Plus (вместо 549 грн)
- Marvel's Человек-паук — 824 грн или 618 грн с PS Plus (вместо 1099 грн)
- Комплект "Grand Theft Auto V: Premium Edition и платежная карта "Белая акула" — 971 грн или 700 грн с PS Plus (вместо 1349 грн)
- Devil May Cry 5 — 719 грн или 647 грн с PS Plus (вместо 799 грн)
- Мстители Marvel — 1499 грн или 1125 грн с PS Plus (вместо 1999 грн)
- FIFA 21 стандартное издание PS4 & PS5 — 1495 грн или 1017 грн с PS Plus (вместо 2199 грн)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1942 грн или 1302 грн с PS Plus (вместо 2899 грн)
- Apex Legends. Издание чемпиона — 1019 грн или 867 грн с PS Plus (вместо 1199 грн)
- Kingdom Come: Deliverance — 616 грн или 401 грн с PS Plus (вместо 949 грн)
- Жизнь после (Days Gone) — 1364 грн или 887 грн с PS Plus (вместо 2099 грн)
- Crysis Remastered — 799 грн или 640 грн с PS Plus (вместо 999 грн)
- Fallout 76: Стальной рассвет. Издание Deluxe Edition — 1599 грн или 1280 грн с PS Plus (вместо 1999 грн)
- Syberia 3 — 899 грн или 540 грн с PS Plus (вместо 1499 грн)
- Набор AC: Черный флаг, Единство, Синдикат — 1429 грн или 929 грн с PS Plus (вместо 2199 грн)
В настоящий момент в другом сервисе, Epic Games Store также проходит масштабная распродажа в честь Лунного Нового Года, которая продлится до 25-го числа. На скидки ушли Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, GTA V и другие известные хиты.