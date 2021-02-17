В PS Store началась распродажа с двойными скидками для владельцев подписки

Распродажа в PS Store со скидками до 90% / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до четвёртого марта 02:00 по Киеву.

По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.

Напомним, что параллельно в PS Store также проходит акция "Хиты Японии", в рамках которой можно выгодно купить игры от издателей из страны восходящего солнца. На скидки ушли такие тайтлы, как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Dark Souls III, Ace Combat 7: Skies Unknown и многое другое.

Интересные предложения:

Кадр из No Man's Sky / Hello Games

Кадр из Red Dead Redemption2 / Rockstar Games

Кадр из Syberia 3 / Microïds

В настоящий момент в другом сервисе, Epic Games Store также проходит масштабная распродажа в честь Лунного Нового Года, которая продлится до 25-го числа. На скидки ушли Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, GTA V и другие известные хиты.