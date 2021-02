"Жаркие предложения" – в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 90%

В PS Store стартовала новая распродажа / Hellblade: Senua’s Sacrifice

В онлайн-магазине Sony PlayStation Store стартовала новая тематическая распродажа "Жаркие предложения", которая продлится до 18-го февраля 2021. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из самых необычных игр уходящего поколения Hellblade: Senua’s Sacrifice отдают за 329 грн вместо 999. Ураганный экшен Just Cause 4 можно взять за 299 грн, столько же просят за продолжение одной из самых известных классических игр в жанре RPG The Bard's Tale IV.

Из интересных предложений также можно отметить:

Кадр из Batman: Arkham Knight / Rocksteady Studios

Кадр из BioShock Infinite / Irrational Games

Кадр из Limbo / Playdead

Кадр из Darkest Dungeon / Red Hook Studios

В настоящий момент в другом онлайн-магазине, EGS бесплатно отдают Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.