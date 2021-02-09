"Жаркие предложения" – в PS Store стартовала крупная распродажа со скидками до 90%

В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
В онлайн-магазине Sony PlayStation Store стартовала новая тематическая распродажа "Жаркие предложения", которая продлится до 18-го февраля 2021. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из самых необычных игр уходящего поколения Hellblade: Senua’s Sacrifice отдают за 329 грн вместо 999. Ураганный экшен Just Cause 4 можно взять за 299 грн, столько же просят за продолжение одной из самых известных классических игр в жанре RPG The Bard's Tale IV.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Star Wars Battlefront II (-60%) — 319 грн
- Batman: Arkham Knight (-35%) — 421 грн
- Fallout 4 (-70%) — 194 грн
- INSIDE (-75%) — 162 грн
- Ultra Street Fighter IV (-65%) — 286 грн
- BioShock Infinite: The Complete Edition (-25%) — 411 грн
- Assassin's Creed Синдикат (-67%) — 197 грн
- Assassin’s Creed Единство (-67%) — 197 грн
- Elite Dangerous (-70%) — 239 грн
- LEGO Jurassic World (-70%) — 359 грн
- Средиземье: Тени Мордора - Золотое издание (-750%) — 449 грн
- Limbo (-75%) — 74 грн
- Broken Age (-80%) — 97 грн
- Wolfenstein: Cyberpilot (-60%) — 259 грн
- Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (-55%) — 292 грн
- Saints Row IV: Re-Elected(-80%) — 129 грн
- ELEX (-75%) — 449 грн
- Plants vs. Zombies Garden Warfare (-80%) — 159 грн
- Darkest Dungeon (-80%) — 143 грн
- Hunting Simulator (-90%) — 179 грн
В настоящий момент в другом онлайн-магазине, EGS бесплатно отдают Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.
Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.