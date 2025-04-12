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Замороженные активы РФ: Мадрид предлагает потратить деньги на оборону Европы

Виталий Кирсанов
12 апреля 2025, 17:34
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В Испании считают, что европейским странам нужно всем вместе инвестировать в оборону, которая является общественным благом.
Карлос Куерпо
Карлос Куерпо / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook Carlos Cuerpo

Кратко:

  • Новый фонд должен наполняться за счет активов РФ в размере 227 млрд долл
  • Германия и Бельгия выступают против этой идеи

Испанский министр экономики Карлос Куерпо предложил создать фонд с использованием средств из замороженных активов Центробанка РФ. По его мнению, таким образом можно будет профинансировать масштабные европейские оборонные проекты и военную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

"Настало время для европейской солидарности в деле поддержки Украины и стран у восточной границы Европы", - заявил Куерпо.

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По его словам, европейским странам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является настоящим общественным благом, что "приносит пользу нашим гражданам и укрепляет нашу экономическую безопасность".

Наполнение предложенного Испанией нового фонда будет происходить за счет замороженных в Европе российских активов в размере 227 млрд долларов, которые в основном хранятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Именно этими средствами и могут быть профинансированы пакеты военной помощи Украине.

ЕС необходимо найти дополнительные варианты для исправления многолетнего недофинансирования обороны.

Однако против идеи использования замороженных российских активов настойчиво выступают некоторые страны, включая Германию и Бельгию.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Больше важных новостей:

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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