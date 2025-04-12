"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

Кратко:
- Почему забеспокоился актер
- Что ему сказал врач
Украинский актер Тарас Цымбалюк пожаловался на некоторые проблемы со здоровьем, которыми он решил поделится со своими подписчиками.
На своей странице в Instagram, артист написал о том, что у него возникли вопросы к работе своего сердца.
И несмотря на то, что проблема вначале казалась серьезной, врач успокоил популярного актера и поставил диагноз экстрасистолия, который является доброкачественным.
"Всегда стремно идти к врачам, когда возникают какие-то трабли со здоровьем. У меня были какие-то подозрительные неурядицы с сердцем. Я себя очень накрутил... Пошел к врачу, точнее сразу к нескольким. У меня была аритмия. Точнее - экстрасистолия. Немного нервы, немного нехватка электролитов, немного график…Я был у третьего кардиолога, который сказал, что ты может тренироваться, мотор в порядке, просто нужно больше бадов, щелочной воды, восстановления и в меру спорт", — поделился актер.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.
А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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