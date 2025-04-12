Закрыла рот: путинистка Валерия публично вызверилась на мужа Пригожина

Валерия и ее муж-подкаблучник являются "динозаврами" российской эстрады.

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Валерия и Иосиф Пригожин поссорились/ коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Кратко:

Что сказала Валерия своему мужу

Что ей не понравилось

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, стал жертвой своей жены-путинистки, российской певицы Валерии.

В частности, путинистка публично унизила своего мужа. На одном из публичных мероприятий, у пары спросили по поводу даты рождения их внука. Об этом пишут российские пропагандисты.

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Иосиф Пригожин настоящий подкаблучник / фото: t.me, Иосиф Пригожин

В частности, есть вероятность, что певица второй раз станет бабушкой в собственный день рождения, 17 апреля.

"Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой день, иначе как мы будем отмечать? Ну как будто бы не очень", — сказала путинистка Валерия.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Тут же вмешался муж певицы - продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, главное, чтобы внук родился здоровым. "Я бы хотел (чтобы внук родился в день рождения)", — сказал Пригожин.

При этом он тут же получил от своей недовольной жены:

"Тебя даже не спрашивали!" — произнесла она.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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