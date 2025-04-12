Кратко:
- Что сказала Валерия своему мужу
- Что ей не понравилось
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, стал жертвой своей жены-путинистки, российской певицы Валерии.
В частности, путинистка публично унизила своего мужа. На одном из публичных мероприятий, у пары спросили по поводу даты рождения их внука. Об этом пишут российские пропагандисты.
В частности, есть вероятность, что певица второй раз станет бабушкой в собственный день рождения, 17 апреля.
"Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой день, иначе как мы будем отмечать? Ну как будто бы не очень", — сказала путинистка Валерия.
Тут же вмешался муж певицы - продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, главное, чтобы внук родился здоровым. "Я бы хотел (чтобы внук родился в день рождения)", — сказал Пригожин.
При этом он тут же получил от своей недовольной жены:
"Тебя даже не спрашивали!" — произнесла она.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".
А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
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