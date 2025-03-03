"Есть тайные места": путинист Пригожин нашел замену Валерии

Иосиф Пригожин раскрыл семейную тайну.

https://glavred.info/starnews/est-taynye-mesta-putinist-prigozhin-nashel-zamenu-valerii-10644296.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Иосиф Пригожин не доедает

Продюсера спасает помощница по дому

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что его жена Валерия не особо занимается домашними делами.

Как сообщил Пригожин пропагандистским росСМИ, Валерия кормит его только диетическими блюдами, которые ему не по вкусу.

видео дня

Также путинист отметил, что в их холодильнике нет нормальной еды. Но продюсер нашел выход, и помощница по дому подкармливает его, когда певицы нет.

"У Иосифа и помощницы по хозяйству есть в доме тайные места, куда они "ныкают" еду, которую запрещает Валерия. Часто певица находит гастрономические тайники чревоугодников", - написали пропагандисты.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред