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"Есть тайные места": путинист Пригожин нашел замену Валерии

Элина Чигис
3 марта 2025, 21:41
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Иосиф Пригожин раскрыл семейную тайну.
Иосиф Пригожин, Валерия
Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

  • Иосиф Пригожин не доедает
  • Продюсера спасает помощница по дому

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что его жена Валерия не особо занимается домашними делами.

Как сообщил Пригожин пропагандистским росСМИ, Валерия кормит его только диетическими блюдами, которые ему не по вкусу.

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Также путинист отметил, что в их холодильнике нет нормальной еды. Но продюсер нашел выход, и помощница по дому подкармливает его, когда певицы нет.

"У Иосифа и помощницы по хозяйству есть в доме тайные места, куда они "ныкают" еду, которую запрещает Валерия. Часто певица находит гастрономические тайники чревоугодников", - написали пропагандисты.

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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Кто такой Иосиф Пригожин?

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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