"Есть тайные места": путинист Пригожин нашел замену Валерии

Кратко:
- Иосиф Пригожин не доедает
- Продюсера спасает помощница по дому
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что его жена Валерия не особо занимается домашними делами.
Как сообщил Пригожин пропагандистским росСМИ, Валерия кормит его только диетическими блюдами, которые ему не по вкусу.
Также путинист отметил, что в их холодильнике нет нормальной еды. Но продюсер нашел выход, и помощница по дому подкармливает его, когда певицы нет.
"У Иосифа и помощницы по хозяйству есть в доме тайные места, куда они "ныкают" еду, которую запрещает Валерия. Часто певица находит гастрономические тайники чревоугодников", - написали пропагандисты.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".
А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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