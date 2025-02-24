"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

Иосиф Пригожин втянул жену в неприятную ситуацию.

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Иосиф Пригожин показал Валерию в халате / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Иосиф Пригожин тайно снял видео с Валерией

Поклонники раскритиковали поступок путиниста

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показал видео жены – певицы-путинистки Валерии.

На своей странице в соцсетях продюсер опубликовал видео, на котором Валерия засветила ноги, после чего фанаты начали обсуждать варикоз у певицы.

видео дня

Путинистка позировала на диване в халате, закинув ногу на ногу, не замечая, что ее снимают на камеру.

Поклонники же обрушились на Пригожина из-за того, что он позорит 56-летнюю Валерию на всю страну-оккупанта РФ.

"Вульгарность не украшает, зачем показывать венозные ноги?";

"К чему показывать ноги своей женщины на весь интернет? ";

"Старуха оголилась, мрак", - отметили поклонники.

Путинистка Валерия показала ноги / фото: скрин instagram.com, Иосиф Пригожин

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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