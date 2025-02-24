"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

Кратко:
- Иосиф Пригожин тайно снял видео с Валерией
- Поклонники раскритиковали поступок путиниста
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показал видео жены – певицы-путинистки Валерии.
На своей странице в соцсетях продюсер опубликовал видео, на котором Валерия засветила ноги, после чего фанаты начали обсуждать варикоз у певицы.
Путинистка позировала на диване в халате, закинув ногу на ногу, не замечая, что ее снимают на камеру.
Поклонники же обрушились на Пригожина из-за того, что он позорит 56-летнюю Валерию на всю страну-оккупанта РФ.
"Вульгарность не украшает, зачем показывать венозные ноги?";
"К чему показывать ноги своей женщины на весь интернет? ";
"Старуха оголилась, мрак", - отметили поклонники.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".
А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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