"Мне очень горько": Ада Роговцева потеряла близкого человека

Украинская актриса Ада Роговев сообщила о потере дорогого человека.

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Ада Роговцева рассказала о потере / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Кратко:

Кого потеряла Ада Роговцева

Что она рассказала о близком человеке

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева поделилась трагической новостью - ушла из жизни ее подруга.

Как написала актриса на своей странице в Facebook, ее подруга Майя была рядом в самые сложные моменты в жизни актрисы.

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Роговцева / Скриншот видео с tsn.ua

"Около 50 лет назад в жизнь моей семьи вошла Майя. Веселая, щедрая, бережная – за годы и годы стала подругой, верным товарищем каждому в семье. Майя была рядом со мной в трудные жизненные моменты, разделила боль многих потерь. Разделила и утешение мое – село. Любила делать праздник: одаривать, готовить и угощать, сделать самостоятельно какую-нибудь работу и презентовать сюрпризом. Очень меня любила. Сегодня утром Майя скончалась. Мне очень горько. Светлая память", - написала актриса.

Ада Роговцева / кадр из видео

Она также поделилась памятным фото, где Ада Роговцева позирует вместе со своей подругой на фоне новогодней елки и мандарин.

Множество комментаторов поддержали артистку и написали ей множество теплых слов.

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Как ранее сообщал Главред, украинская известная актриса Ада Роговцева поделилась воспоминаниями о том, как она ездила в страну-оккупанта РФ и снималась там в разных проектах. В интервью Сергею Жадану Роговцева призналась, что всегда напоминала россиянам, что она украинская актриса.

Ранее также легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева посвятила антрепризный спектакль "Будьте як вдома" убитому россиянами актеру Паше Ли.

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