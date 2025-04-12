Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

Российский штурм в Донецкой области захлебнулся на старте.

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ВСУ удалось уничтожить врага на Донбассе / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Благодаря эффективному использованию FPV-дронов атака РФ на Донбассе была отбита

Украинские войска уничтожили значительное количество российской техники и личного состава

На западе Донецкой области четыре штурмовые российские группы пошли в атаку одновременно, однако до украинских позиций не добрались, потерпев сокрушительное поражение, пишет Forbes.

В декабре 2024 года агрессорам удалось достичь пирровой победы - они захватили Курахово. Однако из-за истощения сил и недостатка бронетехники дальше продвинуться врагу никак не удалось. Аж через четыре месяца, набравшись ресурса, оккупанты снова активизировали наступление.

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"Мы... ожидаем, что российские наступательные действия расширятся на юге в ближайшие месяцы", - заявил в четверг аналитик Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence.

Курахово / Инфографика: Главред

Сильная атака началась во вторник. Войска РФ в один миг ударили севернее Курахово и южнее Серебряного.

"В течение двух часов в район населенного пункта Богдановка с разных направлений и в разное время отправились четыре сводные группы: пехота, на багги и мотоциклах, бронетехника, БМП и танки", - сообщили в группировке ВСУ "Хортица".

Главной целью для захвата стали Богдановка, Троицкое и Орехово. Однако врага удалось остановить - украинская оборона - 72-я механизированная бригада, и морская пехота дронами наблюдения зафиксировали продвижение противника, после чего FPV-дроны нанесли удары.

До украинских позиций штурмовая группа РФ не дошла - атака дронов была настолько плотной, что взрывы одних аппаратов провоцировали подрыв соседних.

Как утверждает "Хортица", уничтожено:

два танка;

два БТР;

четыре багги;

четыре мотоцикла;

по меньшей мере 50 оккупантов.

"Ситуация для украинских войск остается сложной, а общий баланс в пользу России. Тем не менее, несмотря на недавние попытки России изобразить положение Украины как ужасное, они пока не смогли получить оперативную или стратегическую выгоду внутри Украины", - прокомментировал Татаригами.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на ISW рассказывал, какие территории Путин хочет "присвоить". Ранее лидер Кремля даже утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".

В свою очередь майор ВСУ Владимир Омелян раскрыл, как Владимир Путин хочет осуществить блицкриг. По его словам, президент России слепо верит в возможность "последнего решающего удара".

Кроме этого, военный деятель Сергей Кривонос тоже подтверждает, что РФ готовит новое полномасштабное наступление. Для контрудара Украине нужно строить фортификации и вести активную разведку вражеских средств поражения.

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