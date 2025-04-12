РФ готовит новое полномасштабное наступление: генерал сказал, что стоит делать Украине

Основные тезисы Кривоноса:
- Оккупанты готовятся осуществить новое наступление на нескольких направлениях
- Армия РФ пока не готова к наступлению, они наращивают для этого силы
- Украине нужно строить фортификации и вести активную разведку вражеских средств поражения
Российские захватчики продолжают подготовку к проведению наступления на нескольких направлениях. Однако пока российская оккупационная армия не готова к масштабной операции.
Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос в эфире "КИЕВ24".
"Активность врага на разных участках показывает, что россияне пытаются прощупать наши слабые места, выявить наши средства огневого поражения, что в дальнейшем может быть использовано врагом для реального полномасштабного наступления", - отметил эксперт.
Для того, чтобы страна-агрессор Россия смогла пойти в новое наступление, ей нужно нарастить свои силы, отметил генерал-майор.
По его словам, пока речь не идет о наступлении РФ, но подготовка к нему продолжается.
"Наша задача, несмотря на все их желания, продолжать наращивать усилия на фортификационные оборудования нашей местности, а также вести активную разведку вражеских средств поражения, чтобы своевременно нанести по ним удар", - добавил Кривонос.
Подготовка России к новому наступлению - последние новости
Как ранее сообщал Главред, РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля - у Зеленского назвали направление. Заместитель руководителя ОП Павел Палиса убежден, что активные боевые действия могут начаться и на Запорожье, но приоритетом будет другое направление.
Также ранее сообщалось, что враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине - военный назвал сроки. Украинские военные работают над сдерживанием крупной группировки.
Напомним, сообщалось, что ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ - стало известно, какие регионы в опасности. Нельзя исключать, что РФ будет пытаться идти в наступление на Черниговскую область.
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Кто такой Сергей Кривонос
Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) – украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019).
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.
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