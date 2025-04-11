ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

Нельзя исключать, что РФ будет пытаться идти в наступление на Черниговскую область.

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ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорится:

РФ готовится к новому наступлению

ВСУ перебрасывают войска

Украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей. Туда перебрасывают дополнительные силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах.

Также Украине не исключает, что враг будет пытаться наступать на Черниговскую область. Однако этот вариант считается маловероятным.

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В то же время оккупанты уже несколько недель пытаются создать буферную зону в Сумской области. Ближайшей целью врага есть заход в Локню на Сумщине. В Сети появилась информация о желании РФ окружить Сумы, но собеседники считают такую вероятность низкой.

Также оккупанты могут активизироваться в районе Северска Донецкой области и в Запорожской области. Сейчас россияне пытаются заходить на территорию Днепропетровской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Командование РФ удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты активизировались в Сумской и Харьковской областях. Источники ВВС в Генштабе сообщили, что для Харькова непосредственной угрозы нет, а вот Сумы могут оказаться под ударом.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что армия ВС РФ оккупировала населенный пункт Александрополь в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов.

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