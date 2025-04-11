ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

О чем говорится:
- РФ готовится к новому наступлению
- ВСУ перебрасывают войска
Украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей. Туда перебрасывают дополнительные силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах.
Также Украине не исключает, что враг будет пытаться наступать на Черниговскую область. Однако этот вариант считается маловероятным.
В то же время оккупанты уже несколько недель пытаются создать буферную зону в Сумской области. Ближайшей целью врага есть заход в Локню на Сумщине. В Сети появилась информация о желании РФ окружить Сумы, но собеседники считают такую вероятность низкой.
Также оккупанты могут активизироваться в районе Северска Донецкой области и в Запорожской области. Сейчас россияне пытаются заходить на территорию Днепропетровской области.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Командование РФ удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.
Ранее стало известно, что российские оккупанты активизировались в Сумской и Харьковской областях. Источники ВВС в Генштабе сообщили, что для Харькова непосредственной угрозы нет, а вот Сумы могут оказаться под ударом.
Накануне аналитики DeepState сообщили, что армия ВС РФ оккупировала населенный пункт Александрополь в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов.
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