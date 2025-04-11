Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

Анна Ярославская
11 апреля 2025, 07:38обновлено 11 апреля, 08:32
1679
У ВС РФ есть успехи возле Новобахмутовки и в Успеновке.
ВСУ, карта DeepState
У оккупантов есть продвижения на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

  • Российские военные оккупировали Александрополь
  • ВС РФ продвинулись возле Новобахмутовки и в Успеновке

Армия ВС РФ оккупировала населенный пункт Александрополь в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов.

Как сообщает DeepState, оккупанты продвинулись возле Новобахмутовки и вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном недалеко от административной границы с Днепропетровской областью.

видео дня

"Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке", - говорится в сообщении аналитиков.

Александрополь и Новобахутовка на карте
Александрополь и Новобахмутовка на карте / deepstatemap
Успеновка на карте
Успеновка на карте / deepstatemap

Отметим, Александрополь — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 388 человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России, вероятно, предпримет попытки обойти с флангов и окружить Лиман в Донецкой области.

9 апреля стало известно, что подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области.

7 апреля аналитики DeepState сообщили, что российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

08:55Война
РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:38Фронт
Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

07:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Последние новости

09:01

Как сделать золотистые яйца на Пасху: 2 самых простых способа за 15 минут

08:57

"Плесень русского мира": Кристину Орбакайте осудили в Литве

08:55

Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

08:43

Ситуация катастрофическая: россияне "застряли" на островах в дельте Днепра

08:10

Какая главная цель потрясений, которые устраивает Трамп?мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:38

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:10

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

07:02

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

06:49

Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

Реклама
06:10

Смена власти в Украине становится призрачной?мнение

05:50

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

05:32

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

05:02

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюансВидео

04:45

Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

04:35

"Піти за хлібом" или "по хліб": учитель объяснила, как правильно говорить на украинскомВидео

03:30

Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

03:21

Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

02:30

Угроза отхода группировки ВСУ: РФ нацелилась на ключевой город на востоке

02:28

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

02:18

Кричала, дралась и царапалась: "Юми из Васаби" арестована после нападения на женщину

Реклама
02:13

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях: ИИ назвал уникальный рецепт

01:47

Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

01:30

Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной"

00:58

Держали визит в тайне до последнего: принц Гарри поддержал бойцов во Львове

00:20

После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должностьФото

00:06

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

00:01

Маленький Андрюша на руках у мамы: Данилко категорично высказался про "вирусное" фото

10 апреля, четверг
23:41

"У нас есть прогресс": Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

23:17

"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

23:14

Впервые после мобилизации: Марный из ДК Энергетик рассказал про военную службу

23:12

"Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании

23:01

Наша лучше: бывшая Тищенко повторила образ Беллы Хадид в одних колготках

22:01

"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

22:01

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

21:49

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направлениеВидео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

21:26

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

21:18

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

20:55

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Реклама
20:47

Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

20:38

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врагаФото

20:15

Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

20:00

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

19:43

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

19:37

Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

19:19

Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

19:18

"Это террор": что стало целью для удара РФ по ДнепруФотоВидео

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрахмнение

19:04

Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять