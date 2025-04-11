РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

У ВС РФ есть успехи возле Новобахмутовки и в Успеновке.

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У оккупантов есть продвижения на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

Российские военные оккупировали Александрополь

ВС РФ продвинулись возле Новобахмутовки и в Успеновке

Армия ВС РФ оккупировала населенный пункт Александрополь в Донецкой области. Также захватчики продвинулись возле двух населенных пунктов.

Как сообщает DeepState, оккупанты продвинулись возле Новобахмутовки и вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном недалеко от административной границы с Днепропетровской областью.

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"Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке", - говорится в сообщении аналитиков.

Александрополь и Новобахмутовка на карте / deepstatemap

Успеновка на карте / deepstatemap

Отметим, Александрополь — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 388 человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России, вероятно, предпримет попытки обойти с флангов и окружить Лиман в Донецкой области.

9 апреля стало известно, что подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области.

7 апреля аналитики DeepState сообщили, что российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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