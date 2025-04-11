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Ситуация катастрофическая: россияне "застряли" на островах в дельте Днепра

Мария Николишин
11 апреля 2025, 08:43
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Эвакуация раненых проводится на резиновых лодках.
Ситуация катастрофическая: россияне 'застряли' на островах в дельте Днепра
Россияне на островах Нестрига и Бугаз / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • У россиян критическая ситуация на островах Нестрига и Бугаз
  • Обеспечение оккупантов "на грани срыва"
  • Оккупантам также не хватает припасов

На островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Отмечается, что командование РФ удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.

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По словам партизан, припасы туда доставляют с помощью дронов, однако в недостаточном количестве. Эвакуация раненых проводится на резиновых лодках, а медицинских средств "во многих случаях просто нет".

"Из-за сырости и антисанитарии фиксируют массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов - критическое", - говорится в сообщении Атеш.

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Напомним, как сообщал Главред, аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле Новобахмутовки и вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном неподалеку административной границы с Днепропетровской областью.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты летом пойдут в новое наступление. Они могут давить на Северском или Константиновском направлениях.

В то же время, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать.

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Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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