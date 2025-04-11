Ситуация катастрофическая: россияне 'застряли' на островах в дельте Днепра

Ключевые тезисы:
- У россиян критическая ситуация на островах Нестрига и Бугаз
- Обеспечение оккупантов "на грани срыва"
- Оккупантам также не хватает припасов
На островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра для россиян сложилась катастрофическая ситуация. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
Отмечается, что командование РФ удерживает некоторых подчиненных на островах без ротации еще с января 2025 года. Кроме того, "на грани срыва" обеспечение оккупантов.
По словам партизан, припасы туда доставляют с помощью дронов, однако в недостаточном количестве. Эвакуация раненых проводится на резиновых лодках, а медицинских средств "во многих случаях просто нет".
"Из-за сырости и антисанитарии фиксируют массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов - критическое", - говорится в сообщении Атеш.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле Новобахмутовки и вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном неподалеку административной границы с Днепропетровской областью.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты летом пойдут в новое наступление. Они могут давить на Северском или Константиновском направлениях.
В то же время, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для Сил обороны Украины очень важно удержать Лиман Донецкой области, который враг пытается обойти и оккупировать.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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