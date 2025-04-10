У ВСУ сложности с перехватом: тревожный прогноз о новой тактике ударов РФ

РФ использует большое количество дронов и ракет, что усложняет их перехват.

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РФ использует большое количество ракет и дронов

Ракеты из КНДР прошли существенную модернизацию

Эффективность российских ударов по Украине достигается за счет большого количества ударных средств, заявил экс-офицер Воздушных сил ВСУ, замдиректора компании-изготовителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Давайте обратим внимание на те же самые "Шахеды". С сентября месяца существенно увеличивается количество запущенных "Шахедов": если раньше в месяц запускалось 150 "Шахедов", то сейчас такое количество запускается за день. Это существенная нагрузка на силы противовоздушной обороны", - подчеркнул он в комментарии Currenttime.

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Эксперт говорит, что то же самое можно сказать относительно ударов РФ баллистическими ракетами по Украине. По его словам, РФ использует большое количество ракет, одновременно летящих и бьющих по одной цели, что усложняет их перехват.

"Тут нужно говорить об увеличении средств радиолокации, средств перехвата для того, чтобы эффективнее работать с такой нагрузкой со стороны ударов террористической Российской Федерации", - сказал собеседник.

Эксперт полагает, что, говоря о модифицированных ракетах, представители украинского командования имели в виду ракеты производства Северной Кореи, которые прошли существенную модернизацию: "С того момента, когда Россия начала закупать их у Кореи, она одновременно стала помогать Корее их модернизировать. И я думаю, что это уже становится угрозой не только для Украины, это угроза для всего мира и для соседей Северной Кореи".

"Я бы не говорил, что сейчас нет возможности у Украины перехватывать современные или какие-то модернизированные ракеты Российской Федерации. Просто это вопрос количества и вопрос смены тактики использования данных средств. Повторюсь: тактика меняется за счет увеличения количества, и это в том числе затрудняет работу Patriot. Открытые характеристики Patriot – это сто двадцать градусов по горизонтали и девяносто градусов по вертикали обзор радиолокационной системы. Поэтому если, допустим, баллистические ракеты заходят на одну точку и есть возможность изменения некоторых градусов и точек захода, то это усложняет выявление таких средств", - добавил Храпчинский.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине впервые представили дрон, который сбивает БПЛА. Украинский дрон-перехватчик может работать на высоте до 5 км и летит со скоростью 200 км/ч.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали дрон-разведчик РФ за $300 тыс. Украинские зенитчики уничтожили российский беспилотник.

Как писал Главред, ранее российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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