Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

Ключевые тезисы:
- Россияне доукомплектовывают свои подразделения на Харьковском направлении
- ВСУ отбили штурмы врага на Купянском направлении
- Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу
На Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".
Там отметили, что за прошедшие сутки на данном направлении противник наступательных действий не проводил.
В то же время, на Купянском направлении штурмовые действия врага были успешно отражены у трех населенных пунктов.
"В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин. Вся бронетехника была уничтожена, враг понес существенные потери", - говорится в сообщении.
В ОСУВ "Хортица" подчеркнули, что противник постоянно атакует оборонительные укрепления украинских военных на Покровском направлении.
"Вражеские штурмовые действия были отражены нашими защитниками, потерь позиций не допущено", - добавили в ведомстве.
Также известно, что российская армия атаковала на Лиманском направлении в районах ряда населенных пунктов. Силы обороны успешно отбили штурмовые действия агрессора. Кроме того, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей. Туда перебрасывают дополнительные силы.
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что цель оккупантов на Сумщине и Харьковщине - создание буферной зоны.
В то же время, представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что в Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". По его словам, ситуация на северном участке фронта не изменилась.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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