Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

На одном из направлений враг понес существенные потери.

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Ситуация на Харьковском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Ключевые тезисы:

Россияне доукомплектовывают свои подразделения на Харьковском направлении

ВСУ отбили штурмы врага на Купянском направлении

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу

На Харьковском направлении армия страны-агрессора России проводит доукомплектование своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

Там отметили, что за прошедшие сутки на данном направлении противник наступательных действий не проводил.

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В то же время, на Купянском направлении штурмовые действия врага были успешно отражены у трех населенных пунктов.

"В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин. Вся бронетехника была уничтожена, враг понес существенные потери", - говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" подчеркнули, что противник постоянно атакует оборонительные укрепления украинских военных на Покровском направлении.

"Вражеские штурмовые действия были отражены нашими защитниками, потерь позиций не допущено", - добавили в ведомстве.

Также известно, что российская армия атаковала на Лиманском направлении в районах ряда населенных пунктов. Силы обороны успешно отбили штурмовые действия агрессора. Кроме того, враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, украинские военные готовятся к наступлению РФ в конце весны - начале лета. Наступательные действия могут начаться в приграничье Сумской и Харьковской областей. Туда перебрасывают дополнительные силы.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что цель оккупантов на Сумщине и Харьковщине - создание буферной зоны.

В то же время, представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что в Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". По его словам, ситуация на северном участке фронта не изменилась.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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