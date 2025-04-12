РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

Кремль стремится к тому, чтобы получить более сильную позицию во время будущих переговоров, не исключает Игорь Романенко.

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/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Цель оккупантов на Сумщине и Харьковщине - создание буферной зоны

Враг может попытаться продвинуться на территорию Днепропетровщины

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал попытки страны-агрессора РФ атаковать в Сумской и Харьковской областях.

Цель оккупантов на Сумщине и Харьковщине - создание буферной зоны, подчеркнул он в эфире Radio NV.

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Эксперт не исключает, что Кремль также стремится к тому, чтобы получить более сильную позицию во время будущих переговоров.

"Политический аспект заключается в том, что это новая область - Сумщина. Путину нужны итоги, он хочет завершить в выигрышном для себя виде эту "СВО". Поэтому и добавил себе Сумскую область, на Харьковщине угроза...", - отметил он.

Украинский генерал также предупреждает о том, что РФ может попытаться продвинуться на территорию Днепропетровской области.

"И продвижение, зайти на Днепропетровщину на 100-200 метров. Но показать, что это новая область. Чтобы выходить на эти торги. А поскольку он так себя ведет, то понимает, что надо выходить на какие-то переговоры", - добавил Романенко.

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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