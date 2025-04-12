'Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине': Дуда сделал заявление о конце войны

Самые лучшие шансы завершить войну в Украине имеет Трамп, ведь он имеет представление о Путине и знает, куда бить, чтобы было больно, сказал Дуда.

https://glavred.info/ukraine/tramp-yavlyaetsya-samym-luchshim-shansom-na-mir-v-ukraine-duda-sdelal-zayavlenie-o-konce-voyny-10655417.html Ссылка скопирована

Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине, считает Дуда/ коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Основные тезисы Дуды:

Трамп имеет самые лучшие шансы на то, чтобы завершить войну в Украине

Президент США имеет представление о Путине и знает, куда бить, чтобы было больно

Президент Польши Анджей Дуда считает, что самые лучшие шансы закончить войну страны-агрессора России против Украины имеет американский президент Дональд Трамп.

Об этом Дуда сказал в интервью Sky News. По его мнению, именно президенту США под силу завершить эту войну.

видео дня

Отвечая на вопрос о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, польский лидер сказал, что Трамп имеет представление о Путине.

Дуда отметил, что американский президент знает, куда бить, чтобы было больно. По его словам, доказательствами этого является то, что во время своего первого президентского срока он запретил "Северный поток-2" и препятствовал энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром".

Президент Польши выразил убеждение, что, принимая во внимание неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, теперь бремя ложится на Трампа.

"Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.

Переговоры Украины, США и России о мире - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп заинтриговал заявлением о том, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение. Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" по урегулированию войны в Украине.

Также ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США уже поняли, что РФ не стремится к миру. Сейчас идет работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины, отметил Ермак.

Напомним, Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти прилагают усилия, чтобы остановить войну России против Украины, и, по его словам, уже есть определенные положительные сдвиги в этом направлении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред