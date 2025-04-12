Хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования США

Через этот газопровод происходили поставки российского газа в Европу.

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Новые условия соглашения об ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

США представили новый документ соглашения об ископаемых

Он предусматривает, что США получают под свой контроль украинский газопровод

Соглашение, однако, не предоставит Украине гарантий безопасности

Между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Новый проект документа, который предоставили Штаты, предусматривает, что США получают под свой контроль в том числе украинский газопровод, через который происходили поставки российского газа в Европу. Об этом сообщает Reuters.

"Источник сообщил, что одной из "пасхалок", найденных в документе, было требование США к Международной корпорации финансирования развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта Газпром через Украину в Европу", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что последний проект предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. Предложенное соглашение, однако, не предоставит Украине гарантий безопасности.

Также сообщается, что украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего советника в сделке с минералами.

В издании также добавили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых должно быть выгодным для обеих стран и может быть структурировано таким образом, что поможет модернизировать Украину.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых - что известно

Как сообщал Главред, согласно данным издания The New York Times, обновленный проект договора о полезных ископаемых предусматривает еще более жесткие условия для Киева по сравнению с предыдущими версиями.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых. По его словам, отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в Евросоюз является принципиальной позицией нашего государства.

Кроме того, ранее, президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.

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