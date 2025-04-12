27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось

У модели диагностировали редкое заболевание, которое и убило ее.

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Умерла популярная модель известного бренда / Коллаж Главред, фото Instagram/lucymarkovicc

Кратко:

От какого заболевания умерла модель

Что с ней случилось накануне

12 апреля стало известно о том, что умерла фотомодель Люси Маркович, которая впервые обрела популярность в качестве участницы шоу "Топ-модель по-австралийски", а затем профессионально работала моделью для люксовых брендов, включая Givenchy и Versace.

Elite Model Management NYC, представлявшая модель, объявила о смерти Маркович в четверг в Instagram. Маркович, которую помнили как "яркий сияющий свет", умерла после "храброй битвы" с редким заболеванием мозга, сообщила управляющая компания. Ей было 27 лет.

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Как сообщает Los Angeles Times, Маркович страдала артериовенозной мальформацией мозга (АВМ), которую клиника Майо описывает как "клубок кровеносных сосудов, который создает нерегулярные связи между артериями и венами в мозге". АВМ мозга нарушает жизненно важный обмен кровью между легкими и сердцем. Неясно, что вызывает АВМ мозга.

В четверговом объявлении Elite также вспомнили Люси за ее "невероятное чувство юмора", ее теплую и притягательную личность и ее любовь к моделированию.

"Она привнесла элегантность, силу и красоту в свою работу", — было сказано в заявлении. "Но более того, она принесла себя — свое тепло, свой смех, свой свет".

Сестра Маркович Елена Маркович также подтвердила смерть модели в пятницу утром. В совместном посте в Instagram с аккаунтом своей сестры Елена оплакивала свою сестру, написав: "слова никогда не опишут след, который ты оставила во всех людях вокруг тебя". Елена сказала, что не может поверить, что ее "маленький близнец Бэмби" ушел и что ее сердце разбито "на бесконечное количество осколков".

Люси Маркович из Голд-Коста, Австралия, впервые продемонстрировала свои способности модели в качестве 16-летней участницы девятого сезона "Топ-модель по-австралийски" в 2015 году.

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