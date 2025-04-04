В Таиланде скончался российский рэппер, не приходя в сознание

Паша Техник умер в Таиланде из-за полиорганной недостаточности.

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От чего умер Паша Техник / Фото Instagram/techniquepashalive

Кратко:

Что случилось с рэппером Пашей Техником

От чего он скончался

Российский скандальный рэппер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев), который находился в больнице в Таиланде в тяжелом состоянии скончался.

Об этом сообщили ряд российских пропагандистских телеграмм-каналов. "Умер рэпер Паша Техник, ему было 40 лет. После отравления запрещенкой в Таиланде Паша впал в кому, из которой так и не вышел. Несколько часов назад его состояние резко ухудшилось, медики предложили близким отключить от аппарата ЭКМО и констатировать смерть", - пишет канал "Дневники знаменитостей".

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Позже появилась информация о том, что причиной смерти Паши Техника, по данным пропагандистского SHOT, стал септический шок. Он развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.

Умер Паша Техник / Фото Instagram/ techniquepashalive

"В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы выкарабкаться, по словам врачей, в таком состоянии были минимальными. Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что лёгкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти", - пишут российские каналы.

Умер Паша Техник / Фото Instagram/ techniquepashalive

Накануне, рэппера Пашу Техника госпитализировали на Пхукете с диагнозом "отравление запрещёнными веществами", после чего у него развилась пневмония. Оказалось, что наркотики ослабили его иммунитет, который и так был подорван длительным употреблением, и спровоцировали развитие инфекции. Также не исключали то, что пневмония возникла из-за аспирации рвотными массами.

Умер Паша Техник / Фото Instagram/ techniquepashalive

"Почки отказывают, печень, лёгкие летят. Отказ всех внутренних органов. Если бы не такая сложная реанимация с кучей всего, он бы просто умер сразу, как обычный наркоман в подъезде", — заявил нарколог Василий Шуров.

О смерти музыканта сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

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