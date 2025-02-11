"Это кошмар": жена предателя Джигана запустила здоровье сына, тот в больнице

Вы узнаете:
- Что случилось с сыном Джигана
- Где он оказался
Пятилетний наследник одессита, который предал свою страну Украину и поддерживает террориста Путина, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) и его жены Оксаны Самойловой попал в больницу.
Об этом 36-летняя мать сообщила на своей странице в Instagram. В промежутках между своими встречами, поездками и блогом, Самойлова, которая жестко держит Джигана под каблуком, рассказала, что их младший ребенок оказался в больнице.
"Вторая половина дня у нас не очень-то задалась, мы оказались в больнице, на госпитализации, потому что у Давидки, как выяснилось, грипп. Но я надеюсь, что мы ненадолго тут зависнем. Быстренько накапаем-накапаем полезности и выздоровеем, да, Давида? Мой грустный малыш", – проинформировала подписчиков блогерша.
"Выздоравливай, малыш", – написала Самойлова, обращаясь к сыну.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее сообщал Главред, подкаблучник Джиган, сидя в Дубае, проголосовал за террориста Путина. В сети появилось фото, как бывший украинец позирует со своей "силиконовой" женой Самойловой с бюллетенями в руках.
А также Джигана в Сети называют подкаблучником своей российской жены. В частности, на видео попала реакция рэпера на жесткий пранк супруги, выдвинувшей претензии, почему он не подарил ей цветы.
Вас также может заинтересовать:
- Предатель Джиган спаивает свою 12-летнюю дочь
- Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке
- Старшая дочь предателя Джигана сбежала из дома - что случилось
Кто такой Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред