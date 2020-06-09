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Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом

9 июня 2020, 11:25

Российский актер Михаил Ефремов официально признал свою вину.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов признал вину в пьяном ДТП / Скриншот

Российский актер, заслуженный артист России Михаил Ефремов признал свою вину в совершении пьяного ДТП, в результате которого умер водитель фургона Сергей Захаров.

Об этом сообщил адвокат Михаила Ефремова, пишет РИА новости.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", - сообщил адвокат Ефремова, имя которого издание не уточнило.

На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно.

Он добавил, что допрос может состояться позднее.

Напомним, артист Михаил Ефремов совершил ДТП с участием фургона при развороте на Садовому кольцу в Москве, разбив машины в дребезги.

Водитель фургона - Сергей Захаров умер от травм а больнице Склифасовского - поврежденные кости грудной клетки пробили легкие, было множество микротравм и внутрее кровотечение.

После смерти, у Сергея Захарова остались двое детей, жена и пожилая мать. Статью против Михаила Захарова сменили на 264 УК, которая предусматривает 12 лет колонии.

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