УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова

9 июня 2020, 10:08

Авария, спровоцированная пьяным Михаилом Ефремовым обрастает подробностями - появились фото убитого Ефремовым Сергея Захарова и его семьи. Ефремову сменили статью ответственности.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / facebook.com/michael.efremov

В убитого Михаилом Ефремовым Сергея Захарова остались жена, сын и дочь. После информации о смерти водителя в сети появились фото Захарова и его семьи.

Фото и информацию об Сергее Захарове показал телеграм-канал Mash.

У 58-летнего водителя фургона, в который врезался пьяный Ефремов, была большая семья. В Москве он оказался по работе - чтобы прокормить семью, он стал работать водителем-курьером.

"Он вместе с семьей проживал в Рязани, и ездил работать в Москву водителем-курьером. Дома у него остались жена, дочь и сын", - пишет издание.

По свидетельствам очевидцев, Ефремов во время ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей Захаров
Сергей Захаров / Mash

Экспертиза в крови Ефремова обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения, сообщает телеграм-канал Baza.

Сергей Захаров
Сергей Захаров / Mash
Сергей Захаров
Сергей Захаров / Mash

Дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии, сообщает Mash со ссылкой на источники в МВД.

Сейчас актер находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Михаил Ефремов в неадекватном состоянии вечером в понедельник 8 июня ехал по Садовому кольцу на своем автомобиле Гранд-Чероки, и врезался на большой скорости в фургон, в котором за рулем был Сергей Захаров.

Водитель фургона в тяжелом состоянии был доставлен в больницу им. Склифасовского, а Ефремова опросили в полиции и отпустили под подписку о невыезде. Вскоре после аварии Михаил Захаров умер в больнице.

Михийл Ефремов новости России новости шоу бизнеса ДТП
Сейчас вы просматриваете новость «ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
09:18
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
09:13
Расовые проблемы станут причиной конца Америки мнение
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
08:54
В Киеве закроют известную сеть пиццерий
08:51
Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке
08:24
Американские санкции забивают последний гвоздь в гроб Северного потока мнение
08:23
Хотел нарочно заразиться коронавивирусом - Зеленский Видео
08:20
Битва за Киев: кто станет следующим мэром столицы
07:41
Как после Второй мировой: Всемирный банк дал неутешительный прогноз о падении экономики
06:54
Кабмину Шмыгаля осталось недолго: каким будет новое правительство мнение
06:33
День Анастасии 2020 – поздравления от души и открытки для сердца
06:01
Что будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз эксперта
05:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
05:39
Между кирпичом и кобальтом: 6 восхитительных цветовых трендов на лето Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять