ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова

Михаил Ефремов / facebook.com/michael.efremov

В убитого Михаилом Ефремовым Сергея Захарова остались жена, сын и дочь. После информации о смерти водителя в сети появились фото Захарова и его семьи.

Фото и информацию об Сергее Захарове показал телеграм-канал Mash.

У 58-летнего водителя фургона, в который врезался пьяный Ефремов, была большая семья. В Москве он оказался по работе - чтобы прокормить семью, он стал работать водителем-курьером.

"Он вместе с семьей проживал в Рязани, и ездил работать в Москву водителем-курьером. Дома у него остались жена, дочь и сын", - пишет издание.

По свидетельствам очевидцев, Ефремов во время ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Сергей Захаров / Mash

Экспертиза в крови Ефремова обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения, сообщает телеграм-канал Baza.

Сергей Захаров / Mash

Сергей Захаров / Mash

Дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии, сообщает Mash со ссылкой на источники в МВД.

Сейчас актер находится под подпиской о невыезде.

Напомним, Михаил Ефремов в неадекватном состоянии вечером в понедельник 8 июня ехал по Садовому кольцу на своем автомобиле Гранд-Чероки, и врезался на большой скорости в фургон, в котором за рулем был Сергей Захаров.

Водитель фургона в тяжелом состоянии был доставлен в больницу им. Склифасовского, а Ефремова опросили в полиции и отпустили под подписку о невыезде. Вскоре после аварии Михаил Захаров умер в больнице.