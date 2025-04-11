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Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

Элина Чигис
11 апреля 2025, 13:49
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Нина Набока поделилась, почему произошла трагедия.
Нина Набока
Нина Набока - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Нина Набока

Вы узнаете:

  • Нина Набока похоронила трех мужей
  • Актриса рассказала о смерти последнего

Украинская легендарная актриса Нина Набока рассказала при каких условиях погиб ее муж.

В интервью Алине Доротюк Набока отметила, что похоронила троих своих мужей, поэтому ее даже называют "черной вдовой". Но она не обижается на это, ведь заботилась о каждом.

Третий муж знаменитости работал в операторском цехе и был буквально "золотым человеком", но злоупотреблял алкоголем, что его и погубило.

Однажды он выпил и упал в погреб, ударившись головой, и умер.

Нина Набока активно снимается в разных проектах
Нина Набока активно снимается в разных проектах / фото: instagram.com, Нина Набока

"Мужчины очень обращают на это внимание. На то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Та мне уже ничего не надо, лишь бы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести, понимаете. Очень сложно им. Поэтому он, наверное, и запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", - вспомнила Набока.

Смотрите видео интервью Нины Набоки:

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.

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Кто такая Нина Набока?

Набока Нина – украинская актриса. Народная артистка Украины. Лауреат кинопремии "Золотой волчок" за роль бабы Зины в фильме "Припутные" (2018).
Преподает "Актерское мастерство и культуру речи" при Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера.

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