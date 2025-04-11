Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

Нина Набока поделилась, почему произошла трагедия.

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Нина Набока - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Нина Набока

Вы узнаете:

Нина Набока похоронила трех мужей

Актриса рассказала о смерти последнего

Украинская легендарная актриса Нина Набока рассказала при каких условиях погиб ее муж.

В интервью Алине Доротюк Набока отметила, что похоронила троих своих мужей, поэтому ее даже называют "черной вдовой". Но она не обижается на это, ведь заботилась о каждом.

Третий муж знаменитости работал в операторском цехе и был буквально "золотым человеком", но злоупотреблял алкоголем, что его и погубило.

Однажды он выпил и упал в погреб, ударившись головой, и умер.

Нина Набока активно снимается в разных проектах / фото: instagram.com, Нина Набока

"Мужчины очень обращают на это внимание. На то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Та мне уже ничего не надо, лишь бы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести, понимаете. Очень сложно им. Поэтому он, наверное, и запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", - вспомнила Набока.

Смотрите видео интервью Нины Набоки:

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Кто такая Нина Набока? Набока Нина – украинская актриса. Народная артистка Украины. Лауреат кинопремии "Золотой волчок" за роль бабы Зины в фильме "Припутные" (2018).

Преподает "Актерское мастерство и культуру речи" при Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера.

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