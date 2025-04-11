Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

Вы узнаете:
- Нина Набока похоронила трех мужей
- Актриса рассказала о смерти последнего
Украинская легендарная актриса Нина Набока рассказала при каких условиях погиб ее муж.
В интервью Алине Доротюк Набока отметила, что похоронила троих своих мужей, поэтому ее даже называют "черной вдовой". Но она не обижается на это, ведь заботилась о каждом.
Третий муж знаменитости работал в операторском цехе и был буквально "золотым человеком", но злоупотреблял алкоголем, что его и погубило.
Однажды он выпил и упал в погреб, ударившись головой, и умер.
"Мужчины очень обращают на это внимание. На то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Та мне уже ничего не надо, лишь бы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести, понимаете. Очень сложно им. Поэтому он, наверное, и запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", - вспомнила Набока.
Смотрите видео интервью Нины Набоки:
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Кто такая Нина Набока?
Набока Нина – украинская актриса. Народная артистка Украины. Лауреат кинопремии "Золотой волчок" за роль бабы Зины в фильме "Припутные" (2018).
Преподает "Актерское мастерство и культуру речи" при Киевской муниципальной академии музыки им. Р. Глиера.
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