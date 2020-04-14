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Sony бесплатно раздаст всем владельцам PlayStation 4 трилогию Uncharted и Journey

14 апреля 2020, 19:30

Также компания выделит 10 миллионов долларов на поддержку независимых разработчиков.

Арт Uncharted: The Nathan Drake Collection
Арт Uncharted: The Nathan Drake Collection / Naughty Dog

Sony начала инициативу Play At Home, которая призвана поддержать игроков и разработчиков по всему миру во время эпидемии коронавируса. Благодаря ней все владельцы PlayStation 4 получат бесплатно сразу четыре игры.

Речь идет о трилогии Uncharted, рассказывающей о приключениях вора Нейтана Дрейка, и волшебной Journey. Самое интересное, что подписка PS Plus для этого не нужно. А игры у вас никто не заберет.

Раздача стартует 16 апреля и завершится 4 мая. Учитывая, что подписчикам PS Plus в апреле бесплатно отдали Uncharted 4: A Thief’s End, почти все части Uncharted можно забрать себе абсолютно бесплатно.

Читайте такжеSteam анонсировал летний фестиваль игр, на котором будут бесплатные версии новинокТакже Sony выделит 10 миллионов долларов, которые потратит на поддержку независимых разработчиков игр во время коронавируса. Так компания хочет поддержать инди-игры и обеспечить им светлое будущее.

Об инициативе объявил CEO Sony Джим Райан. Он уверен, что сейчас идеальное время, чтобы игроки по всему миру окунулись в миры Uncharted и Journey. Вполне возможно, что если эпидемия продолжится, Sony будет раздавать и другие игры.

Кстати, жителям Германии и Китая вместо Uncharted отдадут Knack 2. Не самая равноценная замена получилась.

Ранее мы рассказывали, как Ubisoft тоже бесплатно отдает игру. Речь о Assassin's Creed II.

Uncharted|Uncharted Journey игры консольные игры PlayStation 4
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