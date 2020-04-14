Готовьтесь, ассасины: Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed II

Кадр из Assassin's Creed II / Ubisoft

Assassin's Creed II – легендарная часть известной на весь мир серии игр от Ubisoft, которая и вывела историю о вражде ассасинов и тамплиеров на принципиально новый уровень. Многими игроками именно эта часть считается лучшей. И прямо сейчас у вас есть возможность забрать ее себе бесплатно.

Бесплатная раздача Assassin's Creed II продлится 72 часа и завершится 17 апреля в 16:00. Достаточно лишь перейти по ссылке и забрать свою бесплатную игру. После этого вы сможете Assassin's Creed II скачать бесплатно.

Страница раздачи Assassin's Creed II

Ваша копия игры будет для Uplay, не для Steam. Отличный повод зарегистрировать аккаунт в сервисе Ubisoft, если до этого у вас его не было.

Важный момент – в этой версии игры нет русского языка. Связано это с тем, что когда Assassin's Creed II впервые вышла в 2009 году, версию на русском издавали отдельно. В ней даже не было привязки к Uplay.

Сюжет игры рассказывает о Эцио, отца и братьев которого повесили, а самого парня нарекли предателем. Загоревшись идеей мести, Эцио встает на тропу ассасинов, постепенно узнаваем все больше и больше тайн Италии во времена Возрождения.

Ранее мы рассказывали, какие бесплатные игры прямо сейчас раздают в Epic Games Store.

Assassin's Creed II – трейлер