Готовьтесь, ассасины: Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed II

Многими игроками эта часть считается лучшей.
Assassin's Creed II – легендарная часть известной на весь мир серии игр от Ubisoft, которая и вывела историю о вражде ассасинов и тамплиеров на принципиально новый уровень. Многими игроками именно эта часть считается лучшей. И прямо сейчас у вас есть возможность забрать ее себе бесплатно.
Бесплатная раздача Assassin's Creed II продлится 72 часа и завершится 17 апреля в 16:00. Достаточно лишь перейти по ссылке и забрать свою бесплатную игру. После этого вы сможете Assassin's Creed II скачать бесплатно.
Ваша копия игры будет для Uplay, не для Steam. Отличный повод зарегистрировать аккаунт в сервисе Ubisoft, если до этого у вас его не было.
Важный момент – в этой версии игры нет русского языка. Связано это с тем, что когда Assassin's Creed II впервые вышла в 2009 году, версию на русском издавали отдельно. В ней даже не было привязки к Uplay.
Сюжет игры рассказывает о Эцио, отца и братьев которого повесили, а самого парня нарекли предателем. Загоревшись идеей мести, Эцио встает на тропу ассасинов, постепенно узнаваем все больше и больше тайн Италии во времена Возрождения.
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