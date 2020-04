В Epic Games Store бесплатно раздадут игру про хаос и взрывы Just Cause 4

Арт Just Cause 4 / Avalanche Studios

Epic Games Store не забывает радовать игроков бесплатными играми в столь тяжелое нынче время. Прямо сейчас вы можете забрать неплохие Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Close To The Sun, а во второй половине апреля отдадут Just Cause 4.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments создала украинская студия Frogwares. В игре вам предстоит расследовать разные дела, применяя при этом фирменную дедукцию Шерлока Холмса. Это отличный современный квест, который точно порадует всех любителей хороших историй.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – трейлер

С Close To The Sun ситуация уже более необычная. Ее разработчики явно вдохновлялись серией BioShock. Вам предстоит исследовать жуткий корабль, чтобы разгадать все его тайны. А еще игра довольно страшная, так что мы вас предупредили.

Close To The Sun – трейлер

Эти игры можно будет забрать до 16 апреля. Затем придет черед Just Cause 4, в котором главному герою Нико предстоит свергнуть очередного диктатора. Конечно же, будет много взрывов и стрельбы.

Just Cause 4 – трейлер

А вместе с Just Cause отдадут еще и Wheels of Aurelia, необычное дорожное приключение по просторам Италии.

