В Steam стартовала распродажа крутых игр по комиксам DC

Любите Бэтмена? Тогда самое время познакомиться с играми о нем.
Комиксы DC отличаются мрачностью, стильными супергероями и общей уникальной эстетикой, которую ни с чем не спутать. И если одних графических романов вам уже мало, то всегда можно обратить внимание на игры по мотивам супергероев DC. В Steam как раз стартовала посвященная им распродажа.
Главным ее украшением стала известная на весь мир серия Batman: Arkham, лучше которой по мотивам супергероев так ничего и не сделали. Но хватает и других любопытных предложений. Собрали все скидки с новой Steam-распродажи в одном месте.
- Injustice 2 – 209 гривен (было 699 гривен)
- Batman: Arkham Collection – 149 гривен (было 749 гривен)
- Batman: Arkham Knight Premium Edition – 119 гривен (было 479 гривен)
- Batman: Arkham Knight – 69 гривен (было 279 гривен)
- Batman: Arkham VR – 139 гривен (было 279 гривен)
- Batman: Arkham City Game of the Year Edition – 69 гривен (было 279 гривен)
- Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition – 69 гривен (было 279 гривен)
- Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition – 69 гривен (было 279 гривен)
- LEGO Batman Trilogy – 144 гривны (было 579 гривен)
- Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – 83 гривны (было 279 гривен)
- Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure – 69 гривен (было 279 гривен)
- Batman: Arkham Origins – 94 гривны (было 379 гривен)
- LEGO DC Super-Villains – 259 гривен (было 649 гривен)
- LEGO Batman 2: DC Super Heroes – 69 гривен (было 279 гривен)
Распродажа закончится 10 апреля в 21:00. Успейте до этого времени взять приглянувшиеся игры.
В особенности это касается всех частей Batman: Arkham, так как это незабываемый опыт. Это очень взрослая и серьезная игра о Бэтмене, в которой есть все, за что мы любим истории об этом супергерое.
Впрочем, если вам нужны именно комиксы, то мы отобрали десятку лучших комиксов, изданных в Украине за 2019 год. Там все позиции хороши, обязательно обратите внимание.