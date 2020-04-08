В Steam стартовала распродажа крутых игр по комиксам DC

Кадр из Batman: Arkham Knight / Rocksteady Studios

Комиксы DC отличаются мрачностью, стильными супергероями и общей уникальной эстетикой, которую ни с чем не спутать. И если одних графических романов вам уже мало, то всегда можно обратить внимание на игры по мотивам супергероев DC. В Steam как раз стартовала посвященная им распродажа.

Главным ее украшением стала известная на весь мир серия Batman: Arkham, лучше которой по мотивам супергероев так ничего и не сделали. Но хватает и других любопытных предложений. Собрали все скидки с новой Steam-распродажи в одном месте.

Injustice 2 – 209 гривен (было 699 гривен)

Batman: Arkham Collection – 149 гривен (было 749 гривен)

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 119 гривен (было 479 гривен)

Batman: Arkham Knight – 69 гривен (было 279 гривен)

Batman: Arkham VR – 139 гривен (было 279 гривен)

Batman: Arkham City Game of the Year Edition – 69 гривен (было 279 гривен)

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition – 69 гривен (было 279 гривен)

Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition – 69 гривен (было 279 гривен)

LEGO Batman Trilogy – 144 гривны (было 579 гривен)

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition – 83 гривны (было 279 гривен)

Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure – 69 гривен (было 279 гривен)

Batman: Arkham Origins – 94 гривны (было 379 гривен)

LEGO DC Super-Villains – 259 гривен (было 649 гривен)

LEGO Batman 2: DC Super Heroes – 69 гривен (было 279 гривен)

Распродажа закончится 10 апреля в 21:00. Успейте до этого времени взять приглянувшиеся игры.

В особенности это касается всех частей Batman: Arkham, так как это незабываемый опыт. Это очень взрослая и серьезная игра о Бэтмене, в которой есть все, за что мы любим истории об этом супергерое.

Впрочем, если вам нужны именно комиксы, то мы отобрали десятку лучших комиксов, изданных в Украине за 2019 год. Там все позиции хороши, обязательно обратите внимание.