В PS Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%

В PS Store стартовала новая распродажа / Sony

В европейском сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Выгодные предложения в PS Store:

Кадр из The Wolf Among Us / Telltale Games

Кадр из Banner Saga / Stoic Studio

Кадр из Journey / Thatgamecompany

Кадр из The Talos Principle / Croteam

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.