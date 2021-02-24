В PS Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%

В этот раз игроки могут выгодно купить популярные инди-игры и среднебюджетные хиты PlayStation.
В европейском сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.
Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.
Выгодные предложения в PS Store:
- The Wolf Among Us (-50%) — 249 грн
- Amnesia: Collection (-90%) — 92 грн
- Little Nightmares Complete Edition (-75%) — 249 грн
- Fall Guys: Ultimate Knockout (-25%) — 486 грн
- Cuphead (-25%) — 486 грн
- Banner Saga (-80%) — 163 грн
- Banner Saga 2 (-80%) — 163 грн
- Banner Saga 3 (-65%) — 286 грн
- Hollow Knight: Издание "Сердце пустоты" (-60%) — 191 грн
- BELOW (-50%) — 409 грн
- Journey (-67%) — 161 грн
- Pathologic 2 (-50%) — 554 грн
- Kentucky Route Zero: TV Edition (-40%) — 431 грн
- Dear Esther: Landmark Edition (-75%) — 82 грн
- The Vanishing of Ethan Carter (-80%) — 123 грн
- Axiom Verge (-50%) — 294 грн
- The Long Dark (-50%) — 409 грн
- The Talos Principle (-90%) — 119 грн
- Batman - The Telltale Series - Season Pass (-40%) — 244 грн
- Undertale (-30%) — 324 грн
Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.
Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.