Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam

Функция Remote Play Together / Valve

Команда Valve объявила о том, что в новой бета-версии клиента Steam функция Remote Play Together получила поддержку для пользователей и без соответствующего аккаунта.

Новая функция Steam позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном – например, вы транслируете друзьям видео с низкой задержкой, через которое они и управляют происходящим на экране.

Как рассказывает Valve, выглядит всё следующим образом:

Вы запускаете той или иной тайтл с поддержкой Steam Remote Play;

Открываете список друзей в Steam, и нажимаете на иконку "Скопировать ссылку";

Ссылка отправляет другу, он устанавливает Steam Link, и вы можете вместе бороздить просторы игровых миров.

Принцип работы Remote Play Together

Как отмечается, с помощью этого способа можно пригласить только одного человека, а остальных игроков можно пригласить через список друзей. Функция доступна на PC, а также на мобильных устройствах с iOS и Android.

В настоящий момент Remote Play Together поддерживает порядка 5 тыс. игр. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.