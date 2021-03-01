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Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam

1 марта 2021, 16:14
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Функция позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном.

Remote Play Together
Функция Remote Play Together / Valve

Команда Valve объявила о том, что в новой бета-версии клиента Steam функция Remote Play Together получила поддержку для пользователей и без соответствующего аккаунта.

Новая функция Steam позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном – например, вы транслируете друзьям видео с низкой задержкой, через которое они и управляют происходящим на экране.

Как рассказывает Valve, выглядит всё следующим образом:

  • Вы запускаете той или иной тайтл с поддержкой Steam Remote Play;
  • Открываете список друзей в Steam, и нажимаете на иконку "Скопировать ссылку";
  • Ссылка отправляет другу, он устанавливает Steam Link, и вы можете вместе бороздить просторы игровых миров.

Принцип работы Remote Play Together

Как отмечается, с помощью этого способа можно пригласить только одного человека, а остальных игроков можно пригласить через список друзей. Функция доступна на PC, а также на мобильных устройствах с iOS и Android.

В настоящий момент Remote Play Together поддерживает порядка 5 тыс. игр. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

Android Valve Steam IOS
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