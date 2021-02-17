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Онлайн-магазин Steam объявил об увеличении скорости загрузки игр

17 февраля 2021, 13:47

Теперь скорость будет зависеть только от возможностей диска и процессора компьютера, а также от скорости подключения к интернету.

Half-Life: Alyx
В Steamworks вышло обновление для SteamCmd / Half-Life: Alyx

Компания Valve объявила о том, что 10-го февраля 2021 было выпущено обновление для SteamCmd, которое позволит значительно увеличить скорость загрузки сборок контента SteamPipe.

В частности, ожидается улучшение производительности для всех загрузок, однако наибольшим изменением является увеличение максимально возможной скорости загрузки.

Раньше максимальная скорость загрузки составляла 160 Мбит/с (20 МБ/сек). Специалистам сервиса удалось выявить и устранить причину задержек, и теперь скорость будет зависеть только от возможностей диска и процессора компьютера, а также от скорости подключения к интернету. Упоминается, что во время тестирования разработчикам удалось достигнуть гигабитной скорости проводного соединения, а партнёры Valve достигли скорости в 560 Мбит/с (70 МБ/сек).

В Steam обратили внимание, что это изменение не повлияет на начальные этапы процесса сборки ("Создание списка файлов" и "Сканирование контента"), однако эти этапы уже в значительной степени многопоточны и должны максимально увеличивать производительность большинства компьютеров.

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Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

Valve Steam Half-Life Alyx Гейб Ньюэлл
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