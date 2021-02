В новой части Life Is Strange игроков ждет возвращение любимых героев

Стало известно будущее Life is Strange / Square Enix

О новых частях популярной серии игр Life is Strange рассказал пользователь игрового форума Resetera под ником bing. Модераторы форму подтвердили, что его информация достоверна.

Так, Life Is Strange 3 разрабатывается студией Deck Nine, которая делала Before the Storm, на движке Unreal Engine 4. Пока что название звучит как Life is Strange: True Colors, но оно может быть не окончательным.

О том, что за будущее Life is Strange теперь отвечают создатели Before the Storm мы уже слышали в январе. Говорят, права на франшизу принадлежат издательству Square Enix – именно поэтому серию продолжают развивать без участия родителей из DONTNOD. По словам инсайдера, сюжет Life Is Strange 3 будет разворачиваться на юге или западе США, главная героиня – американка азиатского происхождения по имени Алекс, умеет читать мысли.

Кроме мыслей она видит настроения персонажей, которые отображаются тем или иным цветом. На это и указывает подзаголовок игры. Официальный анонс игры, по данным bing, состоится в ближайшее время. Напомним, что первая и вторая часть Life is Strange практически никак не связаны между собой сюжетно. Развитие сюжета происходит при помощи общении главных героев – игрокам дается немало моральных выборов, которые так или иначе влияют на происходящее.

Ещё одна игра по Life Is Strange (4) пока что находится на ранней стадии разработки. Игра должна стать продолжением первой Life Is Strange и продолжить историю Макс и Хлои. Инсайдер написал, что уже давно не слышал об этом проекте, и его могли отменить.

Трейлер Life Is Strange

Ранее создатели Max Payne и Control из студии Remedy Entertainment поделились своими планами на будущее. Так, в период с 2021 по 2025 год они планируют выпустить несколько крупных игр, как минимум одна из которых должна стать хитом.

Сейчас студия работает над CrossfireX и Vanguard, а также над совместными проектами с Epic Games – один из них уже находится в активной разработке, а новый ААА-тайтл начнут делать весной 2021 года.