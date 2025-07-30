"Ее разрывают": Павел Зибров рассказал о страхах из-за дочери

Звездный отец пытается удержать Диану Зиброву.

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Павел Зибров дочь - певец рассказал о наследстве Дианы Зибровой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Вкратце:

Диана Зиброва - успешный пиар-менеджер для своего отца

Павел Зибров боится "потерять ее для себя"

Звезда раскрыл заработки и наследство дочери

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров вырастил для себя талантливого пиар-менеджера - его младшая дочь Диана занимается карьерными вопросами отца с большим успехом. Талантом 28-летней пиар-менеджерки начали интересоваться и другие звезды украинской эстрады, однако Зибров намерен удержать квалифицированного сотрудника.

Так в беседе с Люкс ФМ Павел Николаевич рассказал, что недавно повысил заработную плату Диане. Кроме того девушка получает бонусы от рекламных интеграций. Меж тем, и на случай, если дочь решит покинуть шоу-бизнес, певец подстраховался: переписал на нее часть движимого и недвижимого имущества.

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"Диана Павловна будет крутой невестой с машинами, дачами, квартирами и земельными участками. Самое главное — она крутой менеджер. То, что она имеет хорошее образование и разбирается в шоу-бизнесе, не пропадет в этой жизни. И имеет много предложений! Я рад, но боюсь потерять ее для себя, потому что ее "разрывают" звезды украинского шоу-бизнеса — не будем называть. Юридически у нее есть квартира и участок, недвижимость под офис. Она работает со мной и распыляться не нужно. Я ей поднял зарплату. Кроме зарплаты имеет отдельные бонусы, если работает в рекламном бизнесе", - заявил звездный отец.

Павел Зибров дочь - певец рассказал о наследстве Дианы Зибровой / Скриншот YouTube

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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