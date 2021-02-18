УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее

18 февраля 2021, 19:30

Финская студия Remedy Entertainment отчиталась об успехах за 2020-й и немного рассказала о следующих проектах.

Remedy Entertainment получила рекордные доход и прибыль в 2020 / Control

Финская студия Remedy Entertainment, прославившаяся благодаря таким сериями, как Max Payne, Alan Wake и недавнему экшену Control, подвела итоги года – 2020 стал для неё самым успешным за всю историю студии, несмотря на то, что она не выпускала новых игр.

В прошедшем году вышло 2 новых дополнения к Control, а сама игра релизнулась на новых площадках и для Switch – получается, что Remedy целый год "продержались" благодаря одной только игре. Сообщается, что её продажи превысили 2 млн копий.

Также у Remedy большие планы на будущее: в период с 2021 по 2025 год они планируют выпустить несколько крупных игр, как минимум одна из которых должна стать хитом. Сейчас студия работает над CrossfireX и Vanguard, а также над совместными проектами с Epic Games – один из них уже находится в активной разработке, а новый ААА-тайтл начнут делать весной 2021 года.

Напомним, что последняя игра студии – мистический экшен Control – вышла 27-го августа 2019 года и была тепло принята игроками и критиками. Обозреватели в основном хвалят игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Control

Ранее другие разработчики из студии IO Interactive поделились планами по развитию своей культовой серии об Агенте 47. В частности, стало известно, что новая часть в серии – Hitman III – окупилась менее, чем за неделю. Данный успех позволит команде уверенно двигаться вперед и реализовывать их амбициозные планы на будущие проекты.

В настоящий момент студия раздумывает о будущем формате DLC для Hitman III. Представители IOI заявили, что на этот раз они не собираются выпускать новые локации – вместо этого они ищут способы переосмыслить уже существующие уровни. Причём авторы могут уделить внимание картам из всей трилогии, а не только из последней игры.

Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Control Remedy
Сейчас вы просматриваете новость «Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видеоТак может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео "Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077 Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебокРассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch LiteXiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игрыРазработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры
Следующий материал

Последние новости

21:01
В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения
20:58
Воспаление сердца: признаки и причины возникновения Видео
20:54
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
20:53
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 Видео
20:43
Порошенко купил телеканал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича
Реклама
20:32
Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича Видео
20:31
В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров Видео
20:27
В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс Видео
20:13
Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы Видео
20:05
Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg Видео
20:04
Против жены блогера Шария завели уголовное дело
20:02
США назвали условие для сближения Украины с НАТО Видео
19:44
"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов Видео
19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее Видео
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
18:29
У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма Видео
17:50
Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа Видео
Реклама
17:23
Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах Видео
17:22
Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ Видео
17:14
Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Видео
17:13
Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция Видео
16:44
Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе
16:34
СМИ узнали точное время смерти Андрея Мягкова Видео
16:09
Амбициозный пиратский экшен от Ubisoft может постигнуть судьба Cyberpunk 2077 Видео
16:07
СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе Видео
16:04
"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Видео
15:33
Генштаб жестко "наехал" на Укрпочту из-за презентации марки ВСУ 23 февраля
15:18
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео Фото Видео
15:15
Миллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2
15:03
Панин похвастался секс-подвигами и назвал Россию "обреченной" Видео
14:54
Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях Видео
14:35
Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер
14:30
В Киеве "минировали" две центральные станции метро Видео
14:23
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Видео
14:19
Кравчук объяснил разговор с главарем "ДНР" в эфире российского ТВ
14:17
Рада назначила кандидата от Слуги народа судьей КСУ Видео
14:08
В Умани назвали причину, почему ученицы наглотались таблеток в школе Видео
Реклама
13:42
Стало известно место и дата похорон актера Мягкова
13:26
Жителям Донбасса выдали сотни тысяч российских паспортов - МВД РФ Видео
13:13
У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину Видео
13:12
Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Видео
12:54
Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ Видео
12:46
У Путина сделали новое резкое заявление об Украине Видео
12:37
У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
12:35
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
12:25
Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе Видео
12:16
Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять