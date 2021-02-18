Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее

Remedy Entertainment получила рекордные доход и прибыль в 2020 / Control

Финская студия Remedy Entertainment, прославившаяся благодаря таким сериями, как Max Payne, Alan Wake и недавнему экшену Control, подвела итоги года – 2020 стал для неё самым успешным за всю историю студии, несмотря на то, что она не выпускала новых игр.

В прошедшем году вышло 2 новых дополнения к Control, а сама игра релизнулась на новых площадках и для Switch – получается, что Remedy целый год "продержались" благодаря одной только игре. Сообщается, что её продажи превысили 2 млн копий.

Также у Remedy большие планы на будущее: в период с 2021 по 2025 год они планируют выпустить несколько крупных игр, как минимум одна из которых должна стать хитом. Сейчас студия работает над CrossfireX и Vanguard, а также над совместными проектами с Epic Games – один из них уже находится в активной разработке, а новый ААА-тайтл начнут делать весной 2021 года.

Напомним, что последняя игра студии – мистический экшен Control – вышла 27-го августа 2019 года и была тепло принята игроками и критиками. Обозреватели в основном хвалят игру за перестрелки и телекинетические способности главной героини, оригинальный мир и необычную атмосферу. Так же положительно они оценили художественный стиль проекта. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 85/100.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Control

Ранее другие разработчики из студии IO Interactive поделились планами по развитию своей культовой серии об Агенте 47. В частности, стало известно, что новая часть в серии – Hitman III – окупилась менее, чем за неделю. Данный успех позволит команде уверенно двигаться вперед и реализовывать их амбициозные планы на будущие проекты.

В настоящий момент студия раздумывает о будущем формате DLC для Hitman III. Представители IOI заявили, что на этот раз они не собираются выпускать новые локации – вместо этого они ищут способы переосмыслить уже существующие уровни. Причём авторы могут уделить внимание картам из всей трилогии, а не только из последней игры.