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Авторы Control показали, как создавались потрясающие спецэффекты игры

6 марта 2020, 17:09

Remedy знает толк в красивой графике.

Кадр из Control
Кадр из Control / Remedy

Control - не просто отличная игра от студии Remedy, но еще и безумно красивое приключение. Графика Control поражает воображение, и разработчики выпустили видео, в котором рассказали, как создавались многие спецэффекты.

Ключевая особенность в том, что спецэффекты в Control обрабатываются в реальном времени, а не созданы заранее. Ведь только так можно создать действительно насыщенные и яркие битвы. 

Разработчики наполнили локации разрушаемыми и подвижными предметами. А затем прописали поведение и реакции для каждого. Даже у простой колонны есть десятки вариаций разрушения, которые игра сама выбирает в реальном времени, ориентируясь на действия игрока.

В Remedy потратили огромное количество времени на освещение и эффекты частиц, чтобы окружение выглядело правдоподобным, оставаясь при этом сюрреалистичным. А всю невозможную и постоянно изменяющуюся архитектуру сделали при помощи модульных динамических блоков.

Если же технические аспекты вас не интересуют, то видео просто позволит в очередной раз убедиться, что Control - прекрасная игра.

Control вышла 27 августа 2019 года на PC, Xbox One и PS4. Игра рассказывает о девушке Джесси Фейден, которая прибывает в штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля, чтобы обнаружить, что там царит настоящий хаос. В результате случайности она становится главой ФБК и начинает бороться с паранормальными явлениями, пытаясь выбраться из здания.

Control - трейлер

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