Создатели Hitman III поделились планами по развитию культовой серии об Агенте 47

Создатели Hitman III поделились планами по развитию серии /IO Interactive

В официальном блоге IO Interactive, разработчиков популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, появилась новая запись, посвящённая планам на грядущее развитие серии.

В частности, стало известно, что новая часть в серии, Hitman 3 окупилась менее, чем за неделю. Данный успех позволит команде уверенно двигаться вперед и реализовывать их амбициозные планы на будущие проекты.

Как уже не раз упоминалось, новая часть про лысого киллера Агента 47 стала первым проектом серии, выпущенным без поддержки издателя. По словам разработчиков, "наше самостоятельное издание Hitman III – это большой шаг для нашей студии на пути к амбициозной цели, которую мы перед собой поставили – независимости".

В настоящий момент студия раздумывает о будущем формате DLC для Hitman III. Представители IOI заявили, что на этот раз они не собираются выпускать новые локации – вместо этого они ищут способы переосмыслить уже существующие уровни. Причём авторы могут уделить внимание картам из всей трилогии, а не только из последней игры.

Напомним, что релиз Hitman III состоялся 21-го января на консолях Xbox и Playstation, а также ПК. Средняя оценка критиков на игру составляет от 80 до 88 баллов в зависимости от выбранной платформы. Журналисты уже отметили, что в настоящий момент компьютерная версия игры получила наивысшую оценку среди всех проектов франшизы – те самые 88 баллов. До этого максимально близко к этому показателю сумела подобраться Hitman 2: Silent Assassin 2002 года выпуска.

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Хвалят заключительную часть трилогии про Агента 47 в основном за удачные геймплейные находки, интересные миссии, хорошую атмосферу и проработанные локации. Ругают – за незначительные технические огрехи и малое количество нововведений. Однако большая часть обзорщиков сходится во мнении, что Hitman 3 – это эффектное завершение новой трилогии про лысого киллера, и что часть недостатков разработчики наверняка устранят в ближайших обновлениях и дополнениях.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Hitman 3 - трейлер

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Игра создается на усовершенствованном движке Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке. Движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.