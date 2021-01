Square Enix и создатели популярной серии Life is Strange прекратили своё сотрудничество

Стала известна судьба Life is Strange / Square Enix

По словам инсайдера Эмили Роджерс, которая в основном известна достаточно точными сливами планов Nintendo, плодотворному сотрудничеству компании Square Enix и французской студии-разработчика Dontnod пришел конец.

В связи с этим, за будущее популярной серии игр Life is Strange теперь отвечают создатели Before the Storm – приквела первой части.

О причинах распада сотрудничества издателя с авторами оригинала из Dontnod не сообщается, но это якобы произошло достаточно давно и никак не связано с недавними 30-миллиоными инвестициями китайской Tencent в создателей Life is Strange.

Последнее время французы из Dontnod всё больше пытаются самостоятельно издавать свои проекты – месяцем ранее студия-создательница Life is Strange выпустила свой новый проект под названием Twin Mirror, в котором игрокам предстоит окунуться в головокружительный сюжет, пронизанный суровой реальностью небольшого американского городка. Возможно, это и стало ключевой причиной окончания партнёрства со Square Enix.

Но, есть и хорошие новости: по мотивам Life is Strange готовится много всякого, а 2021-й станет примечательным годом для всех поклонников серии, на какой бы платформе они ни играли. Скорее всего, речь идет о третьей части Life is Strange, слухи о которых давно и безустанно циркулируют в Сети. Ожидается, что новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы, а также будет включать в себя большое количество гомосексуальных персонажей.

Ранее геймдизайнер французской студии Arkane Studios Харви Смит объявил о разработке новой игры от Arkane Austin, подразделения Arkane.

Arkane Studios состоит из двух частей – один офис студии находится в Лионе, а другой в Остине. Французское подразделение выпустило Dishonored 2 и сейчас готовится к выходу экшена Deathloop, когда как американская команда работала над Prey и уже сейчас, после интервью Смита, мы знаем, что Arkane Austin работают над новым проектом.

Пока про игру известно лишь то, что это будет полноценный ААА-проект в жанре "иммерсив сим" на базе оригинальной интеллектуальной собственности (IP). Другими словами – фанатам Prey 2 и Dishonored 3 придется запастись терпением.