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Крупная партия ракет для Украины: Пентагон раскрыл подробности заказа

Руслан Иваненко
1 августа 2025, 11:58
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Министерство обороны США заключает масштабный контракт на производство ракет AMRAAM для Украины и союзников.
Ракеты, Помощь
Ракеты AIM-120 AMRAAM применяют для поражения воздушных целей и интегрируют в системы ПВО NASAMS / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • США подписали контракт на 3,5 млрд долларов на ракеты AMRAAM
  • Raytheon будет производить ракеты AMRAAM для Украины и почти 20 других стран
  • Контракт США и Raytheon предусматривает поставку ракет AMRAAM до 2031 года

Министерство обороны США заключило контракт на 3,5 миллиарда долларов с компанией Raytheon Technologies на производство ракет средней дальности "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM для Украины и стран-партнеров. Согласно сообщению Пентагона, соглашение предусматривает изготовление самих ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку.

Поставка охватывает более 20 стран

Поставка продукции охватит не только Украину, но и почти двадцать других государств, среди которых Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль и Кувейт.

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Производство ракеты будет происходить в городе Тусон, штат Аризона, и должно быть завершено до третьего квартала 2031 финансового года.

Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM

Что касается AIM-120 AMRAAM - это ракеты средней дальности, которые предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Они являются основным вооружением истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты колеблется от 1,2 до 1,97 миллиона долларов в зависимости от модификации.

Также одну из версий этих ракет применяют в системах ПВО NASAMS.

"Этот контракт охватывает поставки для Украины и почти двух десятков других стран."

зрк nasams, насамс инфографика
ЗРК Nasams / Инфографика: Главред

Сенат США одобрил оборонный бюджет с поддержкой Украины

По сообщению Reuters, Комитет Сената США по вопросам ассигнований утвердил бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год, предусмотрев около 1 миллиарда долларов на помощь Украине. Общая сумма оборонного бюджета составит 852 миллиарда долларов - на 21,7 миллиарда больше, чем запрашивала администрация президента Дональда Трампа.

Несмотря на попытки администрации Трампа исключить поддержку Украины из финансового плана, законопроект получил двухпартийную поддержку - его одобрили как республиканцы, так и демократы.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, комитет Сената США по вопросам ассигнований утвердил бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год, в котором предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины. Общий бюджет Пентагона составит 852 миллиарда долларов, что на 21,7 миллиарда больше первоначального запроса президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО.

Кроме того, двое сенаторов призывают США выделить более 50 млрд долларов помощи Украине в ближайшие два года. В документе говорится не только о военной поддержке, но и об использовании замороженных российских активов.

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Об источнике: Пентагон

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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война в Украине Пентагон военная помощь NASAMS
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