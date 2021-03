Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт

Сборник с новой трилогией Tomb Raider выйдет уже 18 марта/ SuperHeroHype

В онлайн-магазине Microsoft Store нашли страницу нового сборника под названием Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, которую через некоторое время удалили. Ну, это же не значит, что мы ничего не видели?

Согласно информации со страницы, в издание войдут особые издания: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (Плюс весь дополнительный контент) и Shadow of the Tomb Raider. Все три игры получат поддержку 4K Ultra HD и HDR10.

Кроме того, страница с игрой была переведена на русский язык и украшена красивым постером с золотым оттенком:

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy — это полная коллекция популярных игр серии Tomb Raider. В нее входят полные версии всех высоко оцененных критиками приквелов —Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration и Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Путешествуйте по всему миру вместе с Ларой Крофт: начните судьбоносное приключение в плену на затерянном японском острове Яматай в Tomb Raider и отправьтесь в заснеженную Сибирь на поиски источника вечной жизни в Rise of the Tomb Raider, чтобы затем покорить горные вершины Перу и раскрыть тайну древней разрушительной силы в Shadow of the Tomb Raider. Трилогия включает полные материалы всех игр, так что вас ждут десятки часов удивительных приключений, где вам предстоит исследовать живой мир, решать непростые головоломки и бороться за жизнь на пути Лары к тому, чтобы стать той самой расхитительницей гробниц.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, судя по странице в Microsoft Store, выйдет 18 марта 2021 года (в российском MS Store – на день раньше). Square Enix при этом официально пока не анонсировала это издание.

Напомним, что в 2021 году популярной серии игр про Лару Крофт исполняется 25 лет. По этому случаю Square Enix и разработчики из Crystal Dynamics, которые создали современную трилогию игр о расхитительнице гробниц, обещали фанатам различные анонсы.

В настоящих момент в недрах студии-разработчика Crystal Dynamics уже ведется активная работа над новой частью в серии, пусть анонс состоится и нескоро. По словам разработчиков, они собираются взяться за непростую задачу и объединить сразу два временных промежутка: недавней трилогии и классических игр о расхитительнице гробниц, созданных коллективом Core Design. Задача будет непростой, но выйти из этого может что-то по-настоящему интересное.