В Steam появилась страница и системные требования Days Gone

Системные требования Days Gone / Steam

Почти сразу после анонса выхода Days Gone на ПК у игры появилась страничка в сервисе цифровой дистрибуции Steam. И теперь мы можем посмотреть скриншоты PC-версии и оценить системные требования.

Приключенческий боевик выйдет на ПК этой весной и станет одним из первых проектов, которые потеряют статус эксклюзива платформы PlayStation.

Для запуска игры потребуется процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290 и 8 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных системных требованиях значатся процессор Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 16 GB оперативной памяти.

Days Gone займёт 70 GB свободного места, для игры рекомендуется SSD. Разработчики улучшили графику, дальность прорисовки, а также добавили поддержку ультра широких мониторов.

Days Gone - системные требования

Минимальные:

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300;

Оперативная память — 8 ГБ;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;

Жёсткий диск — 70 Гб.

Рекомендуемые:

Процессор — Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X;

Оперативная память — 16 ГБ;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

Жёсткий диск — 70 Гб.

Days Gone - скриншоты ПК-версии

Напомним, что релиз байкерского зомби-экшена на PS4 состоялся 26 апреля 2019 года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби.

Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры. Средний балл на Metacritic – 71 из 100 возможных.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Days Gone