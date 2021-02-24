В Steam появилась страница и системные требования Days Gone

Игра займёт 70 ГБ и потребует от 8 ГБ оперативки, а также NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290.
Почти сразу после анонса выхода Days Gone на ПК у игры появилась страничка в сервисе цифровой дистрибуции Steam. И теперь мы можем посмотреть скриншоты PC-версии и оценить системные требования.
Приключенческий боевик выйдет на ПК этой весной и станет одним из первых проектов, которые потеряют статус эксклюзива платформы PlayStation.
Для запуска игры потребуется процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290 и 8 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных системных требованиях значатся процессор Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 16 GB оперативной памяти.
Days Gone займёт 70 GB свободного места, для игры рекомендуется SSD. Разработчики улучшили графику, дальность прорисовки, а также добавили поддержку ультра широких мониторов.
Days Gone - системные требования
Минимальные:
- Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300;
- Оперативная память — 8 ГБ;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;
- Жёсткий диск — 70 Гб.
Рекомендуемые:
- Процессор — Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- Жёсткий диск — 70 Гб.
Days Gone - скриншоты ПК-версии
Напомним, что релиз байкерского зомби-экшена на PS4 состоялся 26 апреля 2019 года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби.
Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры. Средний балл на Metacritic – 71 из 100 возможных.
Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
- Жизнь после (Days Gone) - 1364 грн;
- Цифровое расширенное издание Days Gone - 1679 грн.