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Sony продолжает переносить свои консольные эксклюзивы на ПК

24 февраля 2021, 12:30
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Байкерский зомби-экшен Days Gone выйдет на ПК весной, а вслед за ним и другие игры PlayStation.

Days Gone выйдет на ПК этой весной / Sony

Sony всё шире открывает свою шкатулочку с эксклюзивами – глава PlayStation рассказал, что компания продолжит выпускать свои игры для компьютеров, и уже этой весной выйдет ПК-версия Days Gone.

Это далеко не первая игра, лишившаяся эксклюзивности. До этого были Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human и много других известных хитов.

О каких конкретно тайтлах идет речь, пока неизвестно, но мы знаем, что скоро истечет эксклюзивность Final Fantasy VII Remake, ну а директор разработки God of War уже не раз намекал, что хотел бы видеть свою игру и на компьютерах. Предполагаем, что таким образом Sony планируют, в том числе рекламировать сиквелы по некоторым ключевым франшизам.

К слову, в сентябре 2020-го студия Naughty Dog, создатели популярных серий игр Uncharted и The Last of Us, открыла необычную вакансию на LinkedIn. Так, студия искала графического программиста, от которого требовался навык работы с AMD GCN, NVIDIA CUDA, DirectX 12 и Vulkan. Что примечательно, все эти технологии не используются в консолях и работают только на ПК. Компания не указала, над каким проектом предстоит работать сотруднику, и в целом не раскрыла других подробностей, однако такой упор на технологии для ПК позволяет предположить, что студия также готовится к релизу игры на этой платформе.

Напомним, что релиз Days Gone состоялся 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PlayStation 4. Боевик хвалят за увлекательный и глубокий сюжет, проработанный постапокалиптический мир, впечатляющую графику и гнетущую атмосферу. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Days Gone

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.

Sony Steam PlayStation 4 Days Gone
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