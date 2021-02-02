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Sony впервые издаст эксклюзив PlayStation для консолей Microsoft

2 февраля 2021, 15:20

Серия имеет довольно высокие оценки и с 2014 года является единственным представителем своего жанра на рынке.

MLB The Show 21 выйдет на консолях Xbox / Sony

В удивительные времена живем. Компания Sony и её дочерняя студия San Diego Studio анонсировали новую часть популярного симулятора бейсбола MLB The Show 21 для консолей PlayStation и Xbox.

Более того, создатели предусмотрели полный кроссплей между всеми консолями – можно не только играть вместе, но и свободно переносить прогресс между системами.

И пока вы гадаете, почему так, поясняем – до сей поры Sony владела эксклюзивными правами на выпуск игр по бейсболу больше 20 лет, однако данный вид спорта стремительно теряет аудиторию в США, на своем родном рынке. Бейсбольная Лига США активно ищет пути популяризации спорта, через видеоигры, в том числе.

Когда пришло время продлевать контракт, перед Sony встал выбор – дальше собирать деньги с преданных фанатов на манер ЕА и FIFA, или же отдать франшизу в руки других людей. Учитывая, что игры выходили неплохими, их покупало только в США свыше 1 миллиона человек и тому подобного – выбор оказался очевиден, даже несмотря на так называемые "консольные войны".

Ранее Sony уже выпускала эксклюзивы PlayStation на других платформах. К примеру, в 2020 году на ПК вышли Horizon Zero Dawn и Death Stranding. При этом внутренние студии Microsoft и сама компания уже несколько раз работали с консолями Sony.

MLB The Show 21 - трейлер

А тем временем по-прежнему неизвестен статус новых Fallout, Elder Scrolls и других игр Bethesda, которые в ноябре 2020-го были приобретены Microsoft за 7,5 миллиарда долларов. В частности, многие фанаты Sony задались вопросом, появятся ли в будущем игры Bethesda на консолях PlayStation.

Однозначного ответа на этот вопрос не может дать никто – даже глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер. По его словам, вопрос выхода игр на "других консолях" компания собирается рассматривать "в индивидуальном порядке", что можно трактовать как угодно. С большой долей вероятности, Fallout 5, Elder Scrolls и другие игры Bethesda будут временными эксклюзивами Xbox и ПК, и только спустя какое-то время выйдут на PlayStation.

Microsoft Sony PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X
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