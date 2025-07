Трамп потерял терпение: новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине - СМИ

Главные тезисы:

Президент США Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум. В частности, он сократил срок своего ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину с 50-ти до 10–12 дней. Если Россия не сделает шаг к миру, могут вступить в силу дополнительные пошлины и санкции. Как считает политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэл Рамани.

По его словам, Россия вряд ли согласится на требования Трампа. По крайней мере, об этом свидетельствуют действия РФ и официальная риторика.

"Но решимость Путина разоблачить блеф Трампа — опасный просчет. Похоже, он предсказывал, что Трамп прекратит военную поддержку Украины после вступления в должность и предоставит России карт-бланш на дальнейшую агрессию, но эти предположения оказались ошибочными. Теперь Трамп назвал Россию единственным препятствием к миру на Украине и разрабатывает действенную политику сдерживания", - пишет Рамани в колонке для The Telegraph.

Трамп поддержал поставки американской военной техники в Украину и сочетал эту политику с перевооружением Европы. Новое торговое соглашение Трампа с Европейским союзом обязывает блок закупить новую военную технику на миллиарды долларов. Российская агрессия, направленная на подрыв деятельности НАТО, в очередной раз непреднамеренно привела к укреплению альянса.

Усиление экономического давления США на Россию также имело бы серьёзные негативные последствия для военной машины Путина.

"Если США введут масштабные вторичные тарифы для всех потребителей российской энергетической отрасли и закроют лазейки для секторальных санкций, макроэкономический шок, вероятно, будет мощным. Несмотря на то, что российский Центральный банк недавно снизил процентные ставки с 20 до 18%, он предупредил, что "в среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными". Хотя официально уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,4%, на рынке труда сохраняется дефицит рабочей силы, вызванный призывом на военную службу, а рост заработной платы продолжает отставать от тенденций 2024 года.

"Мы фактически уже на грани рецессии", - признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

"Эти показатели свидетельствуют о неизбежности экономического спада в России", - считает Рамани.

Как писал Главред, 28 июля в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия.

"Я очень разочарован, я разочарован в президенте Путине. Так что нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ, что будет", - заявил Трамп.

Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля.

Трамп также заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, в настоящее время не особо заинтересован в контактах с ним.

Напомним, 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Другие новости:

О персоне: Сэмуэл Рамани

Сэмуэл Рамани (Samuel Ramani) — британско-индийский аналитик по международной безопасности, специализирующийся на внешней политике России, глобальной стратегии и геополитике.

Образование и должности:

Доктор философии (DPhil) по международным отношениям (2021), Университет Оксфорда, St Antony’s College;

Ассоциированный научный сотрудник (Associate Fellow) в Royal United Services Institute (RUSI) в Лондоне с 2021 года;

Генеральный директор (CEO) консультационного центра Pangea Geopolitical Risk, работающего в сфере геополитических рисков.

Сэмуэл Рамани - постоянный комментатор BBC, Sky News, CNN, France-24 и Al Jazeera. Он регулярно сотрудничает с The Telegraph, а его статьи также публиковались в The Washington Post, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Wall Street Journal и The Times.

В качестве консультанта Сэмуэл регулярно консультирует правительства Великобритании и США, а также частный сектор по вопросам безопасности, связанным с Россией, Северной Кореей, Китаем, Африкой и Ближним Востоком, пишет RUSI.

Рамани - автор двух монографий: Putin’s War on Ukraine: Russia’s Campaign for Global Counter‑Revolution (2023) и Russia in Africa: Resurgent Great Power or Bellicose Pretender (2023).

Ожидается к выходу третья книга — Rudderless Superpower: The United States in Africa. Ориентировочно она выйдет в 2025 году.