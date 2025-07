Оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов: что происходит на фронте

Кратко:

Армия РФ недавно продвинулась на севере Сумской области, а также на Покровском направлении и в сторону Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области - в районе Ворачино. Российские "военкоры" утверждают, что населенный пункт якобы захвачен. В ISW отмечают, что подтверждений этого нет.

22 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. Они атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне также продолжили наступательные действия, но продвижения не получили.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Лимана. Геолокационные данные показывают, что оккупанты недавно захватили Липово и продвинулись на юго-запад от населенного пункта.

Донецкая область. На Северском направлении россияне успеха не добились. Они атаковали в районе Серебрянки, Григоровки, Верхнокаменского.

Геолокационные данные показывают, что, вероятно, подразделения российского 1-го мотострелкового батальона 77-го мотострелкового полка подняли российский флаг на юго-западе Белой Горы - к югу от Часова Яра.

Недавно украинские и российские войска продвинулись на Торецком направлении. Согласно геолокационным кадрам, ВСУ продвинулись к северо-западу от Дилеевки.

В то же время россияне продвинулись в районе Попова Яра.

На Покровском направлении украинские и российские войска продвинулись. Были зафиксированы российские удары по украинским войскам в районе Разино.

По мнению аналитиков, это может означать, что ВСУ удерживают населенный пункт под своим контролем. В то же время российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска.

В Запорожской области россияне продвинулись, а именно - на северо-востоке Малой Токмачки.

Херсонское направление. Россияне продолжили атаки, однако успехов не добились.

По данным аналитиков мониторингового канала Deep State, российская оккупационная армия продвинулась возле семи населенных пунктов: Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и в Леонидовке.

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются наступать на Покровск, чтобы приблизиться к своей цели - полному захвату Донецкой области. Первые вражеские диверсионно-разведывательные группы уже заметили в самом Покровске.

Оккупационные войска страны-агрессора России меняют тактику ведения боевых действий в Донецкой области из-за большого количества дронов на линии соприкосновения.

Также до конца 2025 года Украина может перейти в наступление на локальном уровне. Об этом, как пишет Sky News, заявил военный аналитик издания Майкл Кларк.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.