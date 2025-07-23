В США сказали, что поможет закончить войну в Украине – детали

Министр энергетики США заверил, что Америка может пойти на "немыслимый" шаг в отношении РФ.

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Райь сказал, могут ли санкции против РФ остановить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Ключевые тезисы:

Санкции против российской нефти - самый мощный инструмент давления на Москву

Америка может принять жесткие меры против РФ

Введение санкций против нефтяного сектора России стали бы "самым большим давлением" на Москву для заключения мирного соглашения с Киевом. Такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт, цитирует Reuters.

Отвечая на вопрос, является ли ключом для окончания российской войны введение санкций против российской нефти, министр подчеркнул, что это "очень реальная возможность".

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"Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое на них (россиян - Главред) можно оказать", - сказал Райт.

Он напомнил, что США относятся к ведущим производителям нефти и газа, а это означает, что Америка может принять меры, которые ранее были "немыслимыми".

"Мы можем делать то, что раньше не могли делать", - сказал министр энергетики США.

Несмотря на такую позицию, администрация Трампа еще не ввела серьезных нефтяных санкций против РФ, хотя американский лидер предупреждал о том, что Вашингтон может ввести 100% пошлины на покупателей российской нефти и другие санкции, если РФ не согласится на заключение мирного соглашения с Украиной. У Москвы время истекает в начале сентября.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Введение санкций против РФ - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Европейский Союз утвердил один из самых сильных пакетов ограничений против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкций вошли более сотни судов из "теневого флота", снижение предельной цены на российскую нефть, а также ограничения в отношении банков и компаний за пределами РФ, которые способствуют ее военным усилиям.

Реакция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева не заставила себя ждать. Он эмоционально разразился угрозами в адрес Украины, оскорблял Европу и призвал к самоизоляции России.

Недавно политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев сказал, Трамп не против законопроекта с 500% пошлинами, который лоббирует сенатор Линдси Грэм, но есть определенное условие. По его словам, лидер США хочет, чтобы у него в руках оставалась кнопка, позволяющая запустить или остановить этот закон.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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