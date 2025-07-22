РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Ситуация на Покровском направлении остается тяжелой.

https://glavred.info/front/rf-sobrala-vozle-krupnogo-goroda-100-tysyach-voennyh-kuda-hochet-proniknut-vrag-10683482.html Ссылка скопирована

Россияне стремится окружить Покровск / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Гетьмана:

Враг собрал на Покровском направлении более 100 тысяч военных

Россияне хотят окружить город Покровск

Российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Он отметил, что ситуация вблизи Покровска - тяжелая, от трети до половины всех боевых столкновений происходит именно на этом направлении фронта.

видео дня

"Большое количество военных, которые там находятся, дают возможность там проводить чаще тактические ротации - когда отводятся подразделения не на место постоянной дислокации, а за несколько километров от линии фронта. Там они могут отдохнуть, привести себя в порядок и снова идут на боевые действия. Это происходит раз в 7-10 дней. Это дает возможность россиянам использовать почти постоянно свежие силы", - сказал Гетьман.

Он добавил, что Украина также проводит такие ротации, но перерыв между ними больше. Что дает россиянам определенное преимущество.

Военный эксперт рассказал, что армия Путина уже полтора года пытается взять Покровск хотя бы в тактическое окружение, но пока им не удается реализовать свои захватнические цели.

"Все разговоры россиян о том, что они уже вскоре возьмут Покровск - пока такого не происходит, хотя ситуация все равно сложная. Там очень трудно вести боевые действия, учитывая их интенсивность. Посмотрим, я думаю, что им пока это не удается и возможно не удастся", - сказал Гетьман.

Эксперт объяснил, что сейчас россияне продвигаются с севера и пытаются частично окружить Покровск.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, российские оккупанты проникли в Покровск. Украинские бойцы сообщили, что первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще 5 дней назад - 17 июля. Сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп врага.

Напомним, в сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Почти треть из них сосредоточилась на Покровском направлении.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, в течение последних трех недель интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Читайте также:

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред