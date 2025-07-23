Лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-avgust-2025-blagopriyatnye-i-neblagopriyatnye-dni-mesyaca-10683752.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на август 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в августе

Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на август 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в августе 2025 года

Убывающая луна 10–22 августа

видео дня

Новолуние 23 августа

Растущая луна 1 – 8 августа

Полнолуние 9 августа

Благоприятные дни в августе 2025 года

Астрологический лунный календарь на август 2025 года выделяет несколько дней, которые особенно подходят для начинаний, личного роста и принятия решений. В этом месяце удачными датами считаются: 3, 13, 14, 20 и 27 августа.

1 августа — трансформация и обновление

Этот день отлично подходит для начала нового этапа, путешествий и переосмысления жизненных целей. Луна в Скорпионе усиливает эмоциональный фон, поэтому лучше избегать ссор и действовать осознанно. Это хорошее время для саморазвития и духовной практики.

3 августа — старт проектов и дела семьи

Энергия дня помогает в семейных вопросах и в закладке прочной основы для будущих начинаний. Можно планировать старт семейного бизнеса. Несмотря на нестабильность, которую приносит Луна в Скорпионе, день благоприятен для практических шагов и долгосрочных целей.

13 августа — командная работа и новые идеи

Благоприятный день для реализации амбициозных планов, коллективной деятельности и запуска проектов. Луна в Овне добавляет активности, но важно удерживать эмоции под контролем, чтобы избежать поспешных решений.

14 августа — карьера и энергия действий

Этот день отлично подойдет для карьерных решений, активных физических нагрузок и начала важных дел. Луна остаётся в Овне, что дает сильный заряд энергии. Направьте его на конструктив и целенаправленные действия.

29 августа — день любви и вдохновения

Последние дни месяца благоприятны для творчества, интуитивных решений и романтики. Хороший момент для бракосочетания, медитаций и ментальной работы. Энергия Луны в Скорпионе делает эмоции особенно глубокими, а сны — вещими.

Благоприятные дни для различных сфер

Благоприятные дни для путешествий: 3, 13, 20, 27 августа

Благоприятные дни для новых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 августа.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 августа.

Благоприятные дни для похода к врачу: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 августа.

Неблагоприятные дни в августе 2025 года

В августе 2025 года астрологи отмечают несколько напряжённых дат, когда рекомендуется соблюдать осторожность и избегать чрезмерной активности.

В последний месяц лета неблагоприятными по лунному календарю будут 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 августа.

Особенно напряженными станут 8, 23 и 28 числа, когда влияние Луны сочетается с высокой эмоциональностью и склонностью к конфликтам.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред