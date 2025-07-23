Гиря мастера боится: Максим Галкин признался, как наращивает мышцы

Галкин преподал сыну ценный урок по уходу за собой.

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Максим Галкин сейчас - комик показал, как занимается спортом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Максим Галкин показал свою разминку

Юморист поделился подробностями занятий

Российский комик и иноагент Максим Галкин в свои 49 лет находится в хорошей физической форме. В своем блоге в Instagram он показал, как разогревается перед тренировкой.

Видео снимал Гарри, сын юмориста от Аллы Пугачевой. В кадре Галкин делает упражнение с 24-килограммовой гирей: махи поочередно левой и правой рукой - по 25 на каждую. Артист отметил, что занимается уже год, и начинал с веса в восемь килограмм. Сейчас его рекорд - 28 и 32 кг.

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В комментариях поклонники Максима Галкина отмечают его хорошую физическую подготовку.

Максим Галкин сейчас - комик показал, как занимается спортом / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - комик показал, как занимается спортом / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин сейчас - комик показал, как занимается спортом / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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