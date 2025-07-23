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Добавляли секретный ингредиент: как наши предки солили огурцы 1000 лет назад

Марина Фурман
23 июля 2025, 03:27
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Оказывается, огурцы всегда будут хрустящими, если добавить всего один ингредиент.
соленые огурцы
Как засолить огурцы на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как засаливали огурцы 1000 лет назад
  • Что добавляли в банку вместо уксуса

Сезон консервации в самом разгаре. Соленые огурцы - фавориты на украинской кухне, они прекрасно подойдут к жареной картошечке, станут прекрасной закуской, понравятся взрослым и детям. У каждой семьи, вероятно, есть свой рецепт, который передавался из поколения в поколение. Однако Главред предлагает вашему вниманию рецепт, по которому готовили наши предки еще 1000 лет назад.

Оказывается, наши предки квасили огурцы уже тогда, когда Киев только начинал строиться. Рецепт несколько отличается от современного соления овощей.

видео дня

Автор украинского YouTube-канала Характерник рассказал, что вместо уксуса, тысячу лет назад, использовали натуральное брожение.

Мужчина отмечает, что на территории современной Украины уже в X веке огурцы квасили в дубовых бочках, используя холодную родниковую воду, хрен, соль и чеснок.

А чтобы огурцы были хрустящими предки добавляли дубовые листья. Это был главный секрет квашения огурцов.

"Да, дубовые листья - это секрет хрустящего огурца еще с Руси. Дуб считался святым деревом, символом силы, защитой и долголетия. Его веточки добавляли не только к огурцам, но и к капусте или яблокам", - говорится в видео.

Мужчина рассказал, что листья дуба содержат танины, которые и отвечают за хруст огурцов.

Кстати, также для хруста в банки огурцов добавляют листья смородины, соцветия укропа и пару кусочков корня хрена.

Другие рецепты:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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