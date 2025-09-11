Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

Вы узнаете:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Спин-офф сериала "Венздей" - о ком он будет
Об этом рассказал актер Фред Армисен, который сыграл дядю главной героини. В эфире "Шоу Джимми Фэллона" он подтвердил слухи о расширении вселенной "Уэнсдей" и отметил, что его персонаж получит собственный сериал. Для фанатов это означает еще большее погружение в темный юмор и атмосферу семьи Адамсов.
Актер признался, что работа на площадке под руководством Тима Бертона стала для него невероятным опытом. Хотя пока подробностей о сюжете спин-оффа нет, ясно одно - успешный сериал "Уэнсдей" продолжает расширять свою вселенную, поклонников ждет еще больше историй в духе Аддамсов, а Netflix делает ставку на развитие франшизы.
Будет ли 3 сезон "Уэнсдей"
Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил выход третьего сезона сериала "Уэнсдей". Дженна Ортега вернется к главной роли. Сервис сообщил, что сериал будет развивать сюжетные линии, которые начал второй сезон "Уэнсдей", глубже раскрывать персонажей и расширять мир Невермора. Шоуранеры также анонсировали, что в новых сериях появится больше семейных историй семьи Адамсов.
О персоне: Дженна Ортега
Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.
