Любимый персонаж "Уэнсдей" возвращается: сюрприз для фанатов культовой саги

Кристина Трохимчук
11 сентября 2025, 17:32
24
После выхода второго сезона сериала "Уэнсдей" создатели сериала сделали приятный подарок поклонникам
"Венздей"
Сериал "Уэнсдей" получит спин-офф / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Любимые герои "Венздей" возвращаются на экраны
  • Кто из персонажей получит собственный спин-офф

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Фред Армисен
Фред Армисен в роли Фестера Аддамса / фото: imdb.com

Спин-офф сериала "Венздей" - о ком он будет

Об этом рассказал актер Фред Армисен, который сыграл дядю главной героини. В эфире "Шоу Джимми Фэллона" он подтвердил слухи о расширении вселенной "Уэнсдей" и отметил, что его персонаж получит собственный сериал. Для фанатов это означает еще большее погружение в темный юмор и атмосферу семьи Адамсов.

видео дня

Актер признался, что работа на площадке под руководством Тима Бертона стала для него невероятным опытом. Хотя пока подробностей о сюжете спин-оффа нет, ясно одно - успешный сериал "Уэнсдей" продолжает расширять свою вселенную, поклонников ждет еще больше историй в духе Аддамсов, а Netflix делает ставку на развитие франшизы.

"Венздей"
Сериал "Уэнсдей" вернется на 3 сезон / фото: imdb.com

Будет ли 3 сезон "Уэнсдей"

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил выход третьего сезона сериала "Уэнсдей". Дженна Ортега вернется к главной роли. Сервис сообщил, что сериал будет развивать сюжетные линии, которые начал второй сезон "Уэнсдей", глубже раскрывать персонажей и расширять мир Невермора. Шоуранеры также анонсировали, что в новых сериях появится больше семейных историй семьи Адамсов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дженна Ортега

Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

